Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 pacienti reģistrēti kopumā četrās pašvaldībās – Rīgā, Daugavpilī, Kuldīgas un Olaines novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem 12 jaunajiem inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem pieci ir reģistrēti Rīgā, bet trīs – Daugavpilī.

Divi inficētie ir reģistrēti Kuldīgas novadā, kur Covid-19 ir atgriezies, jo iepriekš visi saslimušie tur bija atlabuši. Viens jauns inficētais reģistrēts arī Olaines novadā, bet vēl viens kādā no pašvaldībām, kur saslimušo skaits vēsturiski nekad nav pārsniedzis piecu gadījumu robežu, un tādēļ precīzs skaits netiek atklāts.

Līdz ar to Rīgā pašlaik ir reģistrēti 114 inficētie, Daugavpilī – 27, bet Olaines novadā – 15.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem četri ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa diviem vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Inficējies ir arī viens bērns vecumā līdz deviņiem gadiem un pa vienam inficētajam ir arī vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un virs 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušās diennakts laikā, veicot kopumā 2733 Covid-19 testus, Latvijā reģistrēti 12 jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie ir kontaktpersonas, savukārt septiņām personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 301 818 izmeklējumi, saslimušas 1572 personas un 1248 izveseļojušās. Kopumā ir mirušas 36 personas, kam bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 218 pacienti, starp kuriem ir gan veselie, gan mirušie.