Foto: TASS/Scanpix/LETA

Otrdien Latvijā atklāts kopš mēneša sākuma lielākais jaunu Covid-19 gadījumu skaits







Aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 78 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par divu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Vakar atklāto jauno inficēšanās gadījumu skaits ir augstākais kopš 30.jūnija, kad tika konstatēti 100 Covid-19 pozitīvi cilvēki. 1.jūlijā fiksēts 71 jauns saslimušais, taču pēc tam rādītāji bija sarukuši.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal ir pieaudzis, – no 31,8 līdz 34,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 6881 Covid-19 izmeklējums un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 1,1%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 646 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 138 650 cilvēkiem, bet miruši 2554 ar šo slimību sasirgušie.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet vēl viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem.