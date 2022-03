Foto: EPA/Scanpix/LETA

Otrdien Latvijā konstatēti 10 574 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 28 mirušajiem







Pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 10 574 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19 un saņemtas ziņas par 28 inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 3846 cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 6728 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 22 016 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 48% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 6801,8 līdz 6756,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 3224,3 līdz 3184,9.

No 28 mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, pieci – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens – 60-69 gadu vecumā, septiņi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, astoņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem, vēl seši bijuši 90 līdz 99 gadus veci. No tiem 16 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 12 – vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miris 5269 ar Covid-19 inficēts cilvēks.

Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 60 298 iedzīvotāji. Pēc septiņām dienām saslimušais tiek uzskatīts par veselu.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 673 218 cilvēkiem.