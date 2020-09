“Pa nožogojumu brauc motocikls bez vadītāja.” Pie Dienvidu tilta mīklainos apstākļos dzīvību zaudē motociklists

Foto: ekrānuzņēmums no raidījuma “Degpunktā”

Svētdienas pievakarē divi rīdzinieki – vīrs un sieva – ar motociklu devās uz veikalu pēc pārtikas mājās palikušajiem dzīvniekiem. Izbrauciens beidzās traģiski, un motocikla vadītājs mīklainos apstākļos zaudēja dzīvību, vēsta raidījums “Degpunktā”.

Svētdienas pievakarē Jevgeniju pārsteidza zvans no viņa labākā drauga dzīvesbiedres, otrā klausules galā bija dzirdama satraukta balss, Jevgenijam paziņots, ka pie Dienvidu tilta, Slāvu ielā, tik tikko notikusi liela nelaime un nepieciešama viņa palīdzība.

“Viņa man piezvanīja un pateica šādus vārdus: ”Žeņa, Deniss nekustas, daudz asiņu, es viņu raustu, bet nevaru neko izdarīt. Kur tu esi?” Es viņai pajautāju, kur viņa atrodas? Viņa atbildēja: “Pie tilta, pie pagrieziena uz Zilupes ielu, pie 31. nama, mēs esam te, ātrāk palīdzi”,” stāsta bojāgājušā motociklista draugs.

Pēc 20 minūtēm Jevgēnijs sasniedza notikuma vietu un ieraudzītais lika sastingt šausmās.

Drauga motocikls stāvēja ceļa malā, bet pats vadītājs bez dzīvības pazīmēm gulēja uz asfalta asiņu peļķē, apsegts ar dvieli.

“Kakls bija vaļā. Vai nu plastmasas gabals trāpīja, vai nu viņš kaut kur aizķēries. Bija liels asiņu plankums. Kad viņu mediķi nedaudz piepacēla, lai apskatītu, viņam no kakla spēcīgi šļācās asinis. Nevaru pat pateikt precīzi no kurienes, jo viss bija asiņu jūrā. Tur joprojām palicis plankums.”

Mediķi apstiprināja visdrūmāko scenāriju, gūtie ievainojumi bija pārāk smagi un 38 gadus vecais vīrietis, zaudējot daudz asiņu, gāja bojā. Cietusī sieviete, kura avārijas brīdī sēdēja motociklam aizmugurē, dzīvībai bīstamas traumas neguva.

Lūk, ko Jevgenijam izdevās uzzināt no tobrīd notikuma vietā sastaptajiem aculieciniekiem un no motocikla pasažieres.

“Viņš brauca ārā no tirdzniecības centra ”Akropole”, cauri tam tunelim, brauca, lai apgrieztos. Pēc liecinieku teiktā, sanāk, ka automašīna brauca taisni no luksofora. Šajā pusē viņi satikās. Te sākas bremzēšanas ceļš. Uz motocikla ir redzams automašīnas diska nospiedums. Motocikla dzinēja labajā pusē ar automašīnas riteni ir noberzts aizsargs, atstāta švīka no sudraba krāsas automašīnas diska.”

“Pati pasažiere, kas sēdēja aizmugurē, saka, ka tas bija sudraba krāsas ”džips”. Pirmie vārdi, ko viņa teica, kad sēdēja līdzās Denisam, mēģinot viņu atgriezt pie samaņas, lai atrod to sudraba krāsas ”džipu”. Pēc bremzēšanas ceļa secinot, šeit bija grūdiens. Tālāk mēs redzam pēdas, kad motocikls jau krita uz margām. Viņš ar kāju aizķērās, ir precīzi pēdu nospiedumi uz asfalta, te pat ir gabaliņš no viņa melnbaltajiem apaviem,” saka Jevgēnijs.

Viena pagaidām neskaidra nianse notikušajā ir fakts, ka kāds pelēka ”Mitsubishi” apvidus auto vadītājs bija apstājies turpat netālu no notikuma vietas un sagaidīja policistus, taču likumsargiem vadītājs neko sakarīgu paskaidrot nevarēja.

“Izkāpa cilvēks, piegāja pie līķa. Tur bija tik daudz asiņu, ka viņam kļuva slikti, viņš nobālēja. Pēc policistu teiktā, viņš pat nevarēja sakarīgi izskaidrot, ko viņš dara. Viņš teica, ka brauca, redzēja, ka pa nožogojumu brauc motocikls bez vadītāja. Viņš apstājas, lai paskatītos. Viņš piegāja, kļuva slikti. Viss.”

Valsts policijā šobrīd šo visai neparasto atgadījumu plašāk nekomentē.

Zināms, ka saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc panta par ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. Likumsargi un bojāgājušā Denisa tuvinieki tagad meklē traģēdijas aculieciniekus.

“Būsim pateicīgi par jebkuru informāciju, kas palīdzes noskaidrot un saprast, kas tomēr noticis. Varbūt kāds braucis ar automašīnu, kurā ir videoreģistrators. Vai kāds filmējis ar kādu kameru. Jebkurš videoieraksts mums noderēs. Ja kāds kaut ko zina, var par to ziņot policijā vai rakstīt man “Facebook” privāti. Būsim pateicīgi par visu, kas ir.”

“Degpunktā” sižets: