“Pa vienam cauri nāves zonai” – Slaidiņš par Krievijas taktiku frontē 0

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LA.LV
21:46, 27. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Frontē Ukrainā joprojām turpinās intensīvas kaujas vairākos virzienos, tostarp pie Pokrovskas, Konstantinivkas un Zaporižjas, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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Pēc viņa teiktā, Krievijas spēki turpina mēģinājumus izdarīt spiedienu dažādos frontes posmos, taču līdz šim nav izdevies panākt būtisku operacionālu izrāvienu. Vienlaikus tiek izmantota taktika ar nelielām, mobilām grupām, kas mēģina iekļūt aiz Ukrainas pozīcijām.

Slaidiņš skaidro, ka šāda pieeja var liecināt par Krievijas armijas pielāgošanos situācijai frontē, izvairoties no lielu vienību zaudējumiem tiešos uzbrukumos. Tomēr tas neaptur pakāpenisku virzību atsevišķos sektoros.

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Īpaši saspringta situācija esot Konstantinivkas apkaimē, kur kaujas jau notiek pilsētas teritorijā. Lai gan Krievijas puse apgalvo, ka pilsēta esot ieņemta, šī informācija neatbilst faktiskajai situācijai. Vienlaikus Ukrainas spēki esot iesaistījuši rezerves vienības, lai noturētu pozīcijas un atjaunotu kontroli pilsētas dienvidu daļā.

Eksperts uzsver, ka karš arvien vairāk iegūst izsīkuma kara iezīmes, kur izšķirošs faktors nav atsevišķi taktiskie panākumi, bet gan abu pušu spēja ilgtermiņā noturēt resursus un kaujas spējas.

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