Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/YURIY DYACHYSHYN / AFP

Ceļi, munīcijas un degvielas noliktavas pie Ukrainas robežas: Zelenskis atklāj satraucošu informāciju par Baltkrieviju 0

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LETA
9:54, 26. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Baltkrievija pēc Krievijas norādījumiem savā teritorijā būvē infrastruktūru, ko Krievija gatavojas izmantot, lai paplašinātu karu pret Ukrainu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

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Pēc tikšanās ar Ukrainas Drošības dienesta vadītāju Jevhenu Hmaru ceturtdien Zelenskis platformā “Telegram” ierakstījis, ka Ukrainas ārējā izlūkošana ieguvusi informāciju par ceļu, munīcijas noliktavu un degvielas noliktavu būvniecību gar Ukrainas un Baltkrievijas robežu.

Ukrainas prezidents norādījis, ka Krievijas dokumentos šie objekti esot aprakstīti “tā sauktās speciālās militārās operācijas uzdevumu kontekstā”.

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Zelenskis piebildis, ka Kijiva jau devusi Minskai “nepieciešamos signālus”.

Jau ziņots, ka Zelenskis pirms nedēļas pieprasīja Baltkrievijai, lai tās teritorijā pārtrauktu darboties retranslatori, ko izmanto Krievija, raidot savus dronus uz mērķiem Ukrainā. Ja šie retranslatori netiks izslēgti, “mēs to izdarīsim”, brīdināja Zelenskis. Trešdien Zelenskis paziņoja, ka šie retranslatori vairs nedarbojas.

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