VIDEO. “Armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli!” Krievijas bruņoto spēku veterāns izvirzījis ultimātu Putinam 98
Krievijā plašu rezonansi izraisījis kāda kara veterāna publiskais paziņojums, kurā viņš asi kritizē situāciju armijā un pieprasa tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Pretējā gadījumā viņš brīdina par ļoti nopietnām sekām.
Kā vēsta ārvalstu mediji, veterāns Aleksandrs Luņins sociālajā tīklā “Instagram” publicējis video uzrunu, kas dažu stundu laikā guvusi miljoniem skatījumu. Savā vēstījumā viņš pievērš uzmanību tā sauktajiem “zindāniem” – neoficiālām zemnīcu tipa ieslodzījuma vietām, kurās, pēc viņa teiktā, tiekot sodīti Krievijas karavīri.
Luņins apgalvo, ka par šo problēmu runājis ar augsta ranga militārpersonām, kuras viņa vēstījumu nodošot Kremlim. Vienlaikus viņš nolēmis uzrunāt arī sabiedrību.
“Ja viņš (Putins) nedos man iespēju uzstāties tiešraidē, kurā es izstāstīšu visu patiesību par to, kas šobrīd notiek mūsu valstī… Pašlaik tūkstošiem mūsu karavīru sēž zindānos, kur viņus sodījuši viņu pašu komandieri. Viņi tur pūst, tiek pakļauti spīdzināšanai un vardarbībai… Par to, ka atteicās izpildīt muļķīgas pašnāvnieciskas pavēles vai atteicās atdot savu naudu. Galu galā viņus noraksta, padara par bez vēsts pazudušiem. Vladimir Vladimirovič, pievērsiet tam uzmanību, uzaiciniet mani pie sevis. Sekas būs ļoti nopietnas. Ja tuvākajā laikā es neieradīšos Kremlī un neuzstāšos tiešraidē jums blakus, armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli!” paziņojis veterāns.
Uzrunas noslēgumā viņš piebildis: “Es tikai nododu vēstījumu,” liekot noprast, ka aiz viņa, iespējams, stāv arī citi cilvēki vai grupas.
Kā norāda mediji, Luņins jau iepriekš izteicies, ka Krieviju varētu sagaidīt smagi satricinājumi. Tāpat viņš publicējis vēl vienu brīdinājumu:
“Ja ar mani kaut kas notiks vai kaut kas notiks ar maniem tuviniekiem vai ģimeni, tas būs signāls darbības sākšanai. Tas nav blefs.”\