“Krievija ir pateikusi, ka tai ir potenciāls eskalācijai. Un Krievijas ziņa, manuprāt, Rietumiem šajā vispārējā eskalācijas kontekstā ir ļoti vienkārša: mēs no jums nebaidāmies, mēs darīsim, kā mēs gribam, un, ja mēs gribēsim, mēs pārskatīsim šīs robežas un paskatīsimies, ko jūs darīsiet?” tā TV24 raidījumā “Globuss” sacīja politikas zinātņu doktors, bijušais aizsardzības un ārlietu ministrs Artis Pabriks, komentējot izskanējušo ziņu, ka varas iestādes ir nolēmušas vienpusējā kārtā mainīt valsts jūras robežas ar Lietuvu un Somiju Baltijas jūrā.

“Vai lietuvieši sūtīs savu karakuģi, kā piemēram, to darīja filipīnieši pret Ķīnu? Vai somi to sūtīs, vai NATO iesaistīsies? Viņi pašlaik testē mūsu reakciju,” turpināja teikt Pabriks, analizējot Krievijas paziņojumu. “Jo mēs esam valsts, kas pieturas pie konvencijām, kā mums Ārlietu ministrija saka. Mēs zinām, ka šādus jautājumus risina divpusēji. Šeit vēl Krievija paziņoja par to, ka tā šo punktu varētu pārskatīt, bet pateica arī to, ka būs kaut kāda sabiedriskā aptauja vai kas tamlīdzīgs par šo,” piebilda bijušais ārlietu ministrs Pabriks.

“Bet kāpēc tas bija vajadzīgs? Tas bija vajadzīgs, lai šāda veida potenciālo eskalācijas jautājumu krievu sabiedrības un starptautiskās sabiedrības acīs legalizētu, leģitimizētu,” uzvēra Pabriks TV24 raidījumā “Globuss”.

Portāls LA.LV jau 22.maijā vēstīja, ka Krievijas varas iestādes ir nolēmušas vienpusējā kārtā mainīt valsts jūras robežas ar Lietuvu un Somiju Baltijas jūrā, liecina valdības lēmuma projekts, kas publicēts juridisko aktu portālā.

Saskaņā ar šo Aizsardzības ministrijas sagatavoto dokumentu Krievija grasās pasludināt par saviem iekšējiem jūras ūdeņiem akvatorija daļu Somu līča austrumos, kā arī pie Karaļauču apgabala Baltijskas (Pillavas) un Zeļenogradskas (Krancas) pilsētām.

Šim nolūkam tiks mainītas ģeogrāfiskās koordinātas punktiem, kuri nosaka izejas līniju stāvokli, no kurām tiek mērīti Krievijas teritoriālie jūras ūdeņi, kā arī pierobežas un salu zona.

Tāpat jau ziņots, ka Krievijas vēlme mainīt valsts jūras robežas ar Lietuvu un Somiju Baltijas jūrā var kļūt par

eskalējošu pasākumu, tā pēc Krievijas paziņojuma 22.maijā presei sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Viņš norādīja, ka pagaidām publiskajā telpā ir pieejamas neoficiālas ziņas, taču vajadzētu redzēt precīzāku un plašāku informāciju, tomēr pats fakts esot satraucošs. Prezidents uzsvēra, ka Latvijas Ārlietu ministrija ir saziņā ar sabiedrotajiem Lietuvā, Somijā, Ziemeļbaltijā.

