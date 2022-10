Oskars Virsis turpmāk stūrēs Valmieras basketbola kuģi. Foto: “VALMIERA GLASS VIA”

Pacietības mērs pilns – "Valmiera Glass VIA" ir pirmais Latvijas basketbola klubs, kas šosezon atlaidis galveno treneri







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Valmiera Glass VIA” ir pirmais Latvijas basketbola klubs, kas šosezon atlaidis galveno treneri – lietuvieti Tomasu Kerši.

Valmierieši zaudējuši visas piecas spēles Latvijas–Igaunijas līgā, un mazākā starpība bija 33 punkti pret “Ogri”. Pat pret “Latvijas Universitāti” sagrāve ar 60:100.

“Gribētos domāt, ka sastāvs nav tik vājš, cik rāda rezultāti,” “Latvijas Avīzei” skaidroja kluba ģenerālmenedžeris Roberts Zeile. “Starpība, ar kādu mēs zaudējām, man un, domāju, nevienam nav saprotama, tostarp spēlētājiem. Sastāva komplektēšana bija lēnāka un vēlāka, mazliet traucēja traumas, tāpēc prognozējām, ka sākums nebūs viegls. Taču pēc mīnus 40 pret “Latvijas Universitāti” Valmierā visiem mērs bija pilns, acīmredzami, ka kaut kas nav kārtībā un vajadzīgas pārmaiņas. Nedomāju, ka komplektācijas ziņā esam vājāki par viņiem.”

Par galveno treneri apstiprināts Kerša līdzšinējais asistents Oskars Virsis, viņa asistentu izlūkos no savējo vidus – kādu no Bertānu Valmieras Basketbola skolas treneriem. Virsim kā konsultants un mentors palīdzēs Arnis Vecvagars, kurš kopš oktobra sākuma ir skolas sporta direktors un arī treneris. “Gan pagājušajā sezonā (Edmunds Valeiko), gan šajā bija treneri no malas. Šis virziens nav nostrādājis, tāpēc dodam iespēju saviem treneriem,” atzina Zeile.

Valmierā ir pieci leģionāri, pagaidām spēlē četri, bet labu statistiku iekrājis vien Tervels Beks, kurš ar 13,6 punktiem ir komandas rezultatīvākais spēlētājs. “Šobrīd ne par vienu nevar teikt, ka būtu sevi labi parādījis, tāpēc lēmums ir šķirties no trenera. Ja redzētu, ka kāds spēlē labi, kāds – slikti, tad varētu meklēt iemeslus spēlētājos, taču neviens nerāda sniegumu, kādu gaidām,” norādīja Roberts Zeile. Šobrīd sastāvā izmaiņas nav plānotas, un tiks dots laiks Virsim ieviest savas izmaiņas.

Valmieriešu pieteikumā ir arī 18 gadus vecais un 2,12 metrus garais ukraiņu centrs Ivans Tokovenko, kurš pavasarī ieradās Latvijā kā kara bēglis. Šobrīd nevar spēlēt savainojuma dēļ, varētu būt gatavs uz gada beigām, tiesa, pagaidām ar viņu nerēķinās kā lielu palīgu galvenajai komandai. Potenciāls esot labs, Tokovenko iestājies Vidzemes Augstskolā.