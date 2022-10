Kristaps Porziņģis (no labās) pirms savas septītās sezonas NBA ir optimisma pilns. Vašingtonas “Wizards” komandā uz spēlētājiem nav tik liels spiediens, kā tas viņam bija Ņujorkā un Dalasā, tāpēc basketbolisti var daudzus pārsteigt. Foto: Jim Dedmon/REUTERS/SCANPIX

Iztikt bez traumām! Šonakt ar diviem mačiem startē NBA jaunā sezona Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šonakt ar diviem mačiem startē Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunā sezona, kurā piedalīsies arī divi latvieši. Pērn abi letiņi nokļuva vienā maiņas darījumā, Kristapam Porziņģim no Dalasas “Mavericks” pārceļoties uz Vašingtonas “Wizards”, bet pretējā virzienā dodoties Dāvim Bertānam.

Sagatavošanās posmā problēmas

Abiem Latvijas basketbolistiem šī būs septītā sezona pasaules labākajā līgā. Porziņģis NBA debitēja gadu agrāk par Bertānu, taču ceļgala saišu plīsuma dēļ bija spiests izlaist visu 2018./2019. gada sezonu. Liepājnieks līdz ar to NBA regulārajā čempionātā aizvadījis 337 spēles, kamēr rūjenietim ir par 50 mačiem vairāk.

Statistikas rādītājos gan labāks Porziņģis, kurš vidēji mačā guvis 18,9 punktus, bet Bertāns vidēji izcēlies ar 8,2 punktiem spēlē. Statistika arī ieskicē abu spēlētāju lomu savās komandās pirms šīs sezonas. Porziņģim kopā ar Bredliju Bīlu jākļūst par vienu no “Wizards” vezuma vilcējiem, kamēr Bertānam vispirms kārtīgi jānostiprinās rotācijā, daļēji kā melnā darba darītājam spējot izmantot arī savu lielāko trumpi – tālmetienu. Šobrīd neviens nevar pateikt, vai abiem tas izdosies.

Viņi ir augstākās klases spēlētāji, taču abi traumatiski. Ne Porziņģis, ne Bertāns nevienā sezonā nav iztikuši bez lielākiem vai mazākiem savainojumiem. Arī pirms šīs sezonas abiem jau bijušas veselības problēmas.

Kristaps vienā no pārbaudes mačiem pamežģīja potīti, taču, par laimi, nekas traks nenotika un jau drīz viņš bija atpakaļ treniņprocesā, tomēr pēdējās pārbaudes spēles izlaida. Tikmēr Dāvis nepiedalījās nevienā pārbaudes mačā, jo ir guvis ceļgala traumu, un vēl nav zināms, kad viņš atgriezīsies laukumā. Dalasas “Mavericks” sastāvs ir stabilāks, un komandai tiek pro­gnozēta vieta izslēgšanas spēlēs, ko gan nevar teikt par Vašingtonas “Wizards”. Bukmeikeri lēš, ka ASV galvaspilsētas komanda paliks ārpus Austrumu konferences labāko astoņnieka, kamēr Dalasai tiek atvēlēta sestā vieta Rietumu konferencē.

Jūtas brīvāk

Porziņģis Vašingtonas klubā jau ar minēto Bredliju Bīlu ir lielākās zvaigznes. Abiem arī “smagākie” jeb ienesīgākie līgumi komandā. Bīlam šīs sezonas atalgojums 43,2 miljoni ASV dolāru, Porziņģim 33,8 miljoni. Kopā tas ir nedaudz vairāk nekā puse no kluba algu budžeta. No abiem arī daudz gaidīs, taču Porziņģis teic, ka komandā nejūt tik lielu spiedienu uz sevi, kā tas bijis iepriekš viņa karjerā. “Man te patīk, jo ir daudz piezemētāka vide.

Dalasā no mums gaidīja daudz, Ņujorka ir Ņujorka, bet te spiediens uz spēlētājiem ir mazāks. No mums tik daudz nesagaida, tāpēc esam labā pozīcijā, lai sasniegtu vairāk un pārsteigtu. Man šis ir jauns sākums, ticu, ka varam šosezon daudzus pārsteigt,” pirms sezonas optimistisks ir Porziņģis. Viņš uzsver, ka komandā ir izveidojusies laba savstarpējā ķīmija, kurā svarīga loma ir 29 gadus vecajam Bīlam. “Viņam ir pieredze, spēlējis kopā ar daudziem labiem basketbolistiem, kā līderis zina, kā nodrošināt, lai arī visi pārējie komandas biedri jūtas labi,” piebilst 27 gadus vecais Porziņģis.

Arī Dāvis Bertāns pirms sezonas sākuma bija optimisma pilns, lai gan sāpes ceļgalā gatavošanās procesā iecirta negaidītu robu. “Kamēr komanda uzvar, būšu priecīgs tai palīdzēt jebkādā veidā, kā vien varu. Savu spēles stilu gan nedomāju mainīt, vienmēr to var uzlabot, piemēram, trīspunktu metienu precizitāti,” teic Bertāns, kuram pēc nepilna mēneša paliks 30 gadu.

Lebrona sezona

Bukmeikeri, pirms sezonas izliekot likmes par 2022./2023. gada vērtīgāko NBA spēlētāju, augšgalā liek “Mavericks” līderi Luku Dončiču, Filadelfijas “76ers” spēlētāju Džoelu Embīdu un Milvoki “Bucks” zvaigzni Janni Adetokunbo. Tomēr jau tagad skaidrs, ka lielākā uzmanība tiks pavisam citam spēlētājam – Losandželosas “Lakers” superzvaigznei Lebronam Džeimsam. Iemesls pavisam vienkāršs, Džeimss, kuram decembrī paliks 38 gadi, šosezon var kļūt par visu laiku rezultatīvāko NBA spēlētāju. Šī viņam būs 20. sezona NBA, labāko punktu guvēju listē Džeimss ir otrais, par 1326 punktiem atpaliekot no leģendārā Karīma Abdula-Džabara, kurš savulaik tika pie 38 387 punktiem. Džeimss tikai vienā no līdzšinējām 19 sezonām iemetis mazāk par 1500 punktiem, bet togad viņam bija trauma. Ja viņš turēsies pie sava iepriekšējo gadu grafika, tad būs nepieciešamas aptuveni 50 līdz 60 spēles, lai pārsistu rekordu. Zinot, cik NBA un tās līdzjutēji ir apsēsti ar dažāda veida statistiku un to izceļ, skaidrs, ka Džeimsam sezonas otrajā pusē būs pievērsta milzīga uzmanība. Vienlaikus “Lakers” komandai netiek pro­gnozēta pārāk laba sezona, bet tam nav nozīmes, ja kāds no šīs vienības spēlētājiem veiks jaunu un unikālu ierakstu līgas vēsturē – uzmanība un peļņa ir garantēta.

Vēl viens neatbildēts jautājums – vai Goldensteitas “Warriors” komanda arī šosezon cīnīsies par čempionu titulu? Sastāvs vājāks nav kļuvis, Stefans Karijs joprojām komandas spilgts līderis, taču čempionus sagatavošanās posmā gaidīja pamatīgs skandāls. Vienā no treniņiem Dreimonds Grīns, kas arī ir atslēgas spēlētājs, uzklupa komandas biedram Džordanam Pūlam, iesitot tam pa seju. Video tika noplūdināts medijos. Lai gan basketbolisti esot pēc tam izlīguši, basketbola apskatnieki uzskata, ka “Warriors” rindās šosezon ir pārāk lielas nesaskaņas, lai viss beigās rezultētos ar piekto titulu pēdējos deviņos gados.