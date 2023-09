FOTO: Ksenukai.lv

Veicot virtuves uzkopšanas darbus, bieži vien aizmirstam par to, ka arī sadzīves iekārtām nepieciešama regulāra tīrīšana. Visvairāk netīrumu sakrājas tieši uz tām ierīcēm, kuras izmantojam ēdiena pagatavošanai. Ēdiena pārpalikumi, tauki un citi netīrumi ar laiku veido biezu, grūti notīrāmu netīrumu kārtu, kas var ietekmēt arī ierīces darbību.

Pēc katras gatavošanas pārslaukot plīts, mikroviļņu krāsns vai cepeškrāsns virsmas, mēs atbrīvojamies tikai no redzamajiem netīrumiem. Savukārt reizi mēnesī veicot ģenerālo apkopi iespējams izvairīties no biezās, grūti notīrāmās netīrumu kārtas veidošanās, tādējādi ēdiena gatavošana sagādās prieku un maltīšu garšu nebojās nepatīkami aromāti.

Kāpēc virtuves iekārtām nepieciešama regulāra uzkopšana, kā ikdienā viegli un bez liekas piepūles veikt cepeškrāsns apkopi un kādus līdzekļus izmantot, lai tie nekaitētu ne tikai iekārtai, bet būtu droši arī videi un veselībai – par to lasi raksta turpinājumā!

Kāpēc cepeškrāsni vajadzētu tīrīt?

Virtuves sadzīves iekārtu tīrīšana ir viens no nepatīkamākajiem darbiņiem, tāpēc bieži to atliekam. Taču, jo ilgāk tīrīšanas darbi tiek atlikti, jo grūtāk uzkrājušos netīrumus būs notīrīt. Turklāt daļā gadījumu var nākties mainīt kādu no detaļām vai pat visu ierīci. Piemēram, tvaika nosūcējs, tā filtri un mehānisms ļoti ātri pārklājas ar grūti tīrāmu, biezu tauku kārtu, kas būtiski ietekmē ierīces darbību.

Lai gan augstā temperatūra, kas cepeškrāsnī tiek izmantota ēst gatavošanai, rada nelabvēlīgu vidi mitruma bojājumiem, piemēram, pelējuma izplatībai, kas biežāk raksturīgi tieši ledusskapjiem un saldētavām, tomēr cepeškrāsnīs arī ar laiku sakrājas netīrumi.

Katru reizi gatavojot, cepeškrāsns iekšpusē uzkrājas tauki un ēdiena pārpalikumi, kas ar laiku sāk dūmot, rada nepatīkamu smaku, palielina ugunsbīstamību, kā arī būtiski ietekmē ēdiena garšu. Redzamos ēdiena pārpalikumus pēc katras gatavošanas obligāti nepieciešams iztīrīt, taču tauku un piedeguma kārtu tik viegli notīrīt nemaz nevar. Mūsdienīgākie cepeškrāsns modeļi aprīkoti ar speciālām tīrīšanas programmām vai mūsdienīgām tehnoloģijām, kas tīrīšanas uzdevumu būtiski atvieglo.

Piemēram, pirolīzes režīma laikā cepeškrāsnī temperatūra sasniedz aptuveni 500 ºC. Tā rezultātā visi netīrumi pēc pāris stundām pārvēršas pelnos, kurus ar mitru lupatiņu atliek vien noslaucīt. Atsevišķi modeļi aprīkoti arī ar speciālu korpusa pārklājumu jeb katalītisko pašattīrīšanās funkciju, lai tauki un netīrumi, kas izdalās gatavošanas procesā, tiktu automātiski noārdīti.

Metodes ātrai un vienkāršai cepeškrāsns apkopei

Tomēr ne visas cepeškrāsnis aprīkotas ar automātiskās attīrīšanas programmām, turklāt daļā gadījumu tik un tā tīrīšanu šad un tad jāveic pašam. Saimniecības preču veikalos pieejami dažādi efektīvi ķīmiskie līdzekļi cepeškrāsns korpusa un stiklu tīrīšanai.

Lai gan Eiropas Savienībā veselībai kaitīgus tīrīšanas līdzekļus tirgot ir aizliegts, tomēr šādi līdzekļi pārsvarā satur ķimikālijas, kas nav drošas apkārtējai videi, līdz ar to vajadzētu rūpīgi apsvērt to lietošanu. Ja savā virtuvē vēlies saimniekot ar s dabīgākiem līdzekļiem, talkā nāk dažādas efektīvas tautas metodes, kuras ne velti plaši izmanto pieredzējušas saimnieces.

Atceries, sadzīves tehnikas, īpaši cepeškrāsns, mikroviļņu krāsns, keramiskās vai indukcijas plīts virsmu tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot abrazīvas švammes vai tīrīšanas rīkus. Tas var sabojāt iekārtu korpusa pārklājumu vai plīts virsmu.

Universāli un visiem pieejami palīgi – etiķis un soda

Soda un etiķis katrā virtuvē kalpo konservēšanai un ēdiena gatavošanai, tomēr tos gana efektīvi var izmantot arī tīrīšanai.

Ātrai ikdienas cepeškrāsns uzkopšanai izmanto etiķa un ūdens maisījumu. Etiķi un ūdeni sajauc vienādās daļās, izsmidzini uz cepeškrāsns sienām un atstāj kādu brīdi iedarboties. Pēc tam ar mitru, siltu lupatiņu noslauki visas virsmas. Pēc tīrīšanas ar etiķi, virsmas vari pārslaucīt arī ar ziepjūdens šķidrumu.

Grūtāk tīrāmu netīrumu tīrīšanai palīgā vari ņemt sodu. Sākotnēji sajauc sodu ar ūdeni tā, lai veidotos bieza, taču pietiekami šķidras konsistences masa. Ar sodas maisījumu pārklāj visas cepeškrāsns virsmas, tajā skaitā arī cepeškrāsns detaļas. Atstāj sodu iedarboties uz vairākām stundām – jo ilgāk masa iedarbosies, jo labāks būs tīrīšanas efekts. Pēc tam visas virsmas notīri ar mitru, siltu lupatiņu vai mīkstu švammīti.

Lēts un nekaitīgs līdzeklis – sāls

Sāls ir efektīvs līdzeklis gan cepeškrāsns pamatnes, gan taukiem klātu cepeškrāsns paplāšu tīrīšanai. Cepeškrāsns virsmu un paplātes nedaudz samitrini un biezā kārtā pārklāj ar sāli. Pēc tam iedarbini cepeškrāsni iestatot augstāko temperatūru. Kad sāls ir apbrūnējis, cepeškrāsni izslēdz, pagaidi līdz sāls būs atdzisis un savāc to ar mitru, mīkstu lupatiņu. Pēc tam virsmas notīri ar etiķūdens maisījumu.

Sāli var izmantot arī tad, ja gatavošanas procesa laikā uz cepeškrāsns pamatnes izlijuši tauki. Tas palīdzēs novērst tauku piedegšanu un nepatīkamo degošu tauku smaku. Kad ēdiens būs gatavs, varēsi ātri un ērti notīrīt tauku traipus ar mitru lupatiņu.

Restes un cepamtrauki

Ja ir iespējams, restes un cepamtraukus vislabāk regulāri mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Taču restes un cepamtraukus var mazgāt arī lielākā bļodā. Bļodā sajauc sodas un silta ūdens maisījumu un ļauj tam iedarboties aptuveni 30 minūtes. Pēc tam restes un cepamtraukus mazgā ar švammīti ar ierasto trauku mazgāšanas līdzekli vai sausu sodas pulveri.

