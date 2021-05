Krievijas prezidents Vladimirs Putins

Valdis Krastiņš: Putina pirksti joprojām ir uz atomieroču pogām – tas ir viņa vienīgais trumpis







Valdis Krastiņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Prezidents Baidens jūnijā tiksies ar Putinu. Interesanti, kā abi sasveicināsies? Jo Baidens publiski piekritis, ka Putinu pamatoti nosauc par slepkavu. Spiest slepkavam roku?

Patiesībā tiksies divu pilnīgi atšķirīgu pasauļu pārstāvji. Visi atceras, ka Putins PSRS sabrukumu publiski nodēvēja par katastrofu. No pieredzējuša čekista viedokļa tā tas droši vien ir. Bet kā no morālās puses?

Jāatceras, ka padomju valsts dibinātājs Ļeņins no trimdas atgriezās Krievijā pēc gara ceļojuma cauri Krievijas ienaidniekvalsts Vācijas teritorijai. Kā tas bija iespējams?

1917. gada februārī cars Nikolajs II atteicās no troņa, Krievijā varu pārņēma nestabila pilsoniska valdība. Ļeņins, šis “profesionālais revolucionārs”, nemierīgi dīdījās Cīrihē: Krievijā notika nākotnes varas iezīmēšana, bet viņš, Ļeņins, bija tālu prom no tās Šveicē, kuru no visām pusēm apņēma karojošās lielvalstis.

Bet Vācijas ģenerālštābā lauzīja galvu, kā panākt drīzāku Krievijas izstāšanos no kara, kurš jau bija iecirtis dziļus robus vācu militārajā varēšanā. Un te nu dažādu ap­stākļu sakritības dēļ vācu ģenerāļu redzeslokā nonāca Ļeņins.

Viņam piedāvāja darījumu – ceļojumu pāri Vācijai aizzīmogotā vagonā ar galamērķi Skandināviju, no kuras viņam jānokļūst Krievijā un tur jāizvērš sava pretkara darbība.

Tas bija netīrs darījums, kurš Ļeņina pusē robežojās ar nodevību pret savu tēvzemi. Bet vadonis nevilcinājās – pieņēma vācu noteikumus, atgriezās, pārņēma varu un Brestļitovskas līgumā piepildīja ar vāciešiem norunāto.

Mazliet vēlāk piekrita cara un viņa ģimenes brutālajai noslepkavošanai.

Tā sākās padomju iekārta, kura tik ļoti dārga Putinam. Arī šodien darījumi starp Putinu un Vāciju turpinājās: pēc Fukušimas katastrofas vācu birģeri pārbijās un pieprasīja pārtraukt atomenerģijas izmantošanu Vācijā.

Rezultāts: vācu atkarība no Krievijas dabasgāzes piegādēm ar visām no tā izrietošajām sekām. Vācija enerģētiskā ziņā ir pie Krievijas kājām.

Baidens turpretim nav atkarīgs no Krievijas. Sarunas ar Putinu droši vien būs skarbas, bet par kaut ko abiem jāvienojas. Jo Putina pirksti joprojām ir uz atomieroču pogām – tas ir viņa vienīgais trumpis, un morālas atbildības sajūta šim cilvēkam ir sveša.





































Putins un Baidens, vadot ietekmīgākās pasaules valstis