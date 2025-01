Panama iesniegusi sūdzību ANO par ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem atgūt Panamas kanālu, 2025.gada janvārī. Foto: AFP/SCANPIX

Panama iesniegusi sūdzību ANO par ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem atgūt Panamas kanālu.

Panamas valdība vēstulē ANO ģenerālsekretāram Antoniu Gutērrešam atsaucās uz ANO statūtu pantu, kas liedz jebkurai ANO dalībvalstij “draudēt ar spēku vai to pielietot” pret citas dalībvalsts teritoriālo integritāti vai politisko neatkarību.

Vēstulē, kas otrdien tika izplatīta žurnālistiem, Gutērrešs mudināts nodot šo jautājumu ANO Drošības padomei, bet netiek prasīts sasaukt Drošības padomes sanāksmi.

Tramps pirmdien inaugurācijas runā atkārtoti pievērsās savām ekspansionistiskajām ārpolitikas iecerēm, paziņojot, ka ASV atgūs Panamas kanālu, pār kuru kontroli, kā viņš apgalvo, pārņēmusi Ķīna. “Mēs to neatdevām Ķīnai, mēs to atdevām Panamai,” norādīja Tramps. “Un mēs to paņemsim atpakaļ.”

Komentējot Panamas kanāla jautājumu, Pekina šodien noliedza, ka jebkad būtu iejaukusies šajā jautājumā. “Ķīna vienmēr ir respektējusi Panamas suverenitāti pār kanālu un atzinusi to par pastāvīgu, neitrālu starptautisku ūdensceļu,” sacīja Ārlietu ministrijas preses pārstāve.

Panamas kontroles dienests, kas pārrauga valsts iestādes, paziņoja, ka tiks sākta “visaptveroša revīzija”, kuras mērķis ir “nodrošināt efektīvu un pārredzamu valsts resursu izmantošanu” Panamas Ostu uzņēmumā.

Panamas Ostu uzņēmums, kas ir Honkongā bāzētā konglomerāta “CK Hutchison Holdings” meitasuzņēmuma “Hutchison Ports” daļa, kas pārvalda ostas abos kanāla galos.

Revīzijas mērķis ir noteikt, vai Panamas Ostu uzņēmums ievēro visas vienošanās, tai skaitā pienācīgi ziņo par ienākumiem, maksājumiem un iemaksām valstij.

“Hutchison Ports” paziņoja, ka vienmēr ir ievērojis caurspīdīguma principu sadarbībā ar Panamas varasiestādēm un vienmēr pieturas pie noslēgtajiem līgumiem.

Panamas prezidents Hosē Rauls Mulino ir noliedzis, ka kāda cita valsts jauktos kanāla pārvaldē, kas darbojas pēc neitralitātes principa. “Kanāls ir un paliks Panamas,” reaģējot uz Trampa draudiem, sacīja Mulino.

ASV pasaules tirdzniecībā nozīmīgo ūdensceļu Panamas kontrolē nodeva 1999.gada 31.decembrī. Grandiozo kanālu no 1904. līdz 1914.gadam izbūvēja amerikāņi, kad bija cietis neveiksmi sākotnējais franču mēģinājums. Kanāla atdošana bija viens no darījumiem, kuru 1977.gadā noslēdza toreizējais ASV prezidents Džimijs Kārters un bijušais Panamas prezidents Omars Torrihoss.

Panamas Ostu uzņēmuma koncesijas līgums par kanāla ostu pārvaldi 2021.gadā tika pagarināts uz 25 gadiem.

ASV ir Panamas kanāla galvenā lietotāja. Caur to iet 40% ASV konteineru satiksmes. Otrajā vietā ir Ķīna.

Kops 2000.gada kanāls Panamas kasē ienesis vairāk nekā 30 miljardus ASV dolāru.