Pankūku kabatiņas ar malto gaļu







Autors: “Praktiski.lv”

Sastāvdaļas pildījumam (3 pankūkām)

100 g jauktas maltās gaļas

100 g šampinjonu

1 sīpols

ķiploka daiviņa

šķipsniņa sāls

malti melnie pipari

eļļa cepšanai

svaigi zaļumi

Pagatavošana

1. Vispirms sacep plānās pankūkas.

2. Uz pannas sakarsētā eļļā viegli apbrūnina mazos gabaliņos sasmalcinātu sīpolu. Pievieno malto gaļu, nedaudz apcep, tad pieber plānās šķēlītēs sagrieztas sēnes.

3. Visas sastāvdaļas cep, līdz gaļa ir gatava un no sēnēm iztvaikojis viss liekais šķidrums. Tad pannu noņem no plīts un masā iemaisa sīki sakapātu ķiploka daiviņu.

4. Pildījumu nedaudz atdzesē un liek uz iepriekš pagatavotām plānajām pankūkām.

5. Pankūku malas saloka tā, lai nekur ārpusē pildījums nebūtu redzams.

6. Pankūku kabatiņas liek uz pannas sakarsētā eļļā un cep brūnas no abām pusēm, pasniedz ar krējumu un svaigiem zaļumiem.