Munīciju var nopirkt veikalā, bet var lādēt arī pats. Oskars Treilihs ir sācis spert pirmos soļus šajā virzienā un ir gatavs padalīties ar savu pieredzi. Runājam par to, kādu iemeslu dēļ varētu sākt lādēt patronas, par to, kas ir jāzina, kāds aprīkojums nepieciešams, cik tas viss maksā. Kā arī galvenais jautājums – vai tas atmaksāsies. Neliels komentārs no pieredzējuša patronu lādētāja Dmitrija Kļešņina.

Tāpat epizodē neliela diskusija par lāčiem Latvijā. Linda Dombrovska stāsta par vienu pētījumu, kas atklāj, ka pasaulē lielākais lāču uzbrukumu skaits konstatēts tieši Eiropā.

Lindas faktos stāsts par grāmatu “Revenant” (“Cilvēks, kurš izdzīvoja”), kurā stāstīts par ASV traperi Hjū Glāsu, kuru 1823. gadā smagi savainoja lācis un kurš izdzīvoja par spīti tam, ka biedri to apzaga un pameta.

Epizode sadarbībā ar SIA “Ieroči”: https://siaieroci.lv/