Publicitātes foto

Civinity – par zaļu un energoefektīvu īpašumu apsaimniekošanu Ieteikt





Objektu apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu uzņēmums “Civinity” ir ISO 50001 sertificēts energopārvaldībā, nodrošinot gan viedos enerģijas risinājumus ēkām, gan viedo ēku apsaimniekošanu, gan inženiertehnisko sistēmu auditus un konsultācijas u.c. pakalpojumus.

Uzņēmums zaļo virzienu ietur ne tikai apsaimniekojot tā pārraudzībā esošos īpašumus, bet arī proaktīvi sniedzot klientiem ieteikumus energoefektivitātes uzlabošanai.

Enerģijas taupīšana ir pēdējos gados kļuvusi ar vien aktuālāka – it ipaši šogad un it īpaši uzņēmējiem, kad jāmeklē veidi kā efektivizēt izmaksas. Ventilācijas sistēmu, siltumapmaiņas cirkulācijas vai pat to pašu LED lampu ieviešana un neliela apgaismojuma spilgtuma samazināšana caurstaigājamās telpas uzņēmumiem var nozīmēt lielu enerģijas ietaupījumu.

Publicitātes foto

Pēdējos gados ir novērots, ka ar vien vairāk uzņēmumi domā ne tikai par siltuma, bet arī aukstuma sistēmām. Lai gan Latvijā gadā ir tikai pāris karstie mēneši, tomēr aukstuma ražošana karstā laikā arī patērē daudz enerģiju. Tā pat joprojām daudzās ēkās pastāv dīzeļģeneratori elektrības ražošanai, taču ar vien vairāk biroja ēkas skatās zaļās enerģijas virzienā.

Civinity var palidzēt ne tikai ar saules bateriju paneļu uztādīšanu un apkopi, bet arī elektromobīļu un elektroskūteru uzlādes staciju uzstādīšanu un apkopi, kas pasaulē kļūst par neatņemamu elektrontrasporta ekosistēmas sastāvdaļu.

Savukārt apsaimniekotajās dzīvojamajās ēkās Civinity proaktīvi aicina iedzīvotājus domāt par ēku siltināšanu un izmantot Altum finanšu programmu sniegtās priekšrocības, un pat palīdz ar dzīvokļu īpašnieku sapulcināšanu.

Publicitātes foto

Pat šajos izaicinošajos laikos, kad sapulces jāorganizē digitāli. Uzmanība tiek pievērsta arī energoefektīvāka LED apgaismojuma ieviešanā gan kāpņu telpās, gan autostāvvietās. Tās nomainot ne tikai samazinās spuldžu izdegšanas biežums, bet arī ievērojami ietaupīts elektropatēriņš visai mājai – mazāki rēķini iedzīvotājiem.

Civinity arī administratīvi pāriet uz digitāliem risinājumiem, piemēram, par 95% aizvadītajā gadā samazinot izsūtīto papīra rēķinu skaitu un pārvirzot šādu un līdzīgu saziņu uz interneta vidi. Zaļais virziens nav tikai pasaules tendence – tas ir veids kā rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam, un veids kā ietaupām resursus ilgtermiņā.