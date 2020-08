Parādu piedziņas kompānija vajā bijušo auto īpašnieku, pieprasot atmaksāt jaunā saimnieka parādu

Ekrānuzņēmums/Bez Tabu

Bijušais auto īpašnieks sešus gadus pēc automašīnas pārdošanas saņēmis paziņojumu no parādu piedziņas kompānijas par 29 eiro lielu parādu, jo neesot norēķinājies ar “Rīgas satiksmi” par autostāvvietu, vēstīja raidījums “Bez Tabu”.

2014. gada vasarā Guntars pārdevis auto uzņēmumam, kas nodarbojas ar auto tirdzniecību. Faktiskā auto īpašniece gan bijusi Guntara sieva.

Nauda par automašīnu tika saņemta, pirkums veikts, auto CSDD noņemts no uzskaites.

2017. gadā Guntara sieva saņem ziņu no parādu piedziņas kompānijas “Conventus Inkaso”, ka ir jāveic maksājums par “Rīgas satiksmes” izmantoto pakalpojumu 2014. gada oktobrī.

Guntars skaidroja parādu piedziņas kompānijas pārstāvjiem, ka šai laikā auto īpašniece automašīnu jau bija noņēmusi no uzskaites CSDD un auto viņai nepiederēja. Automašīna jau bija pārdota kompānijai, kas nodarbojas ar auto tirdzniecību.

Divus gadus no parādu piedziņas kompānijas nekādas ziņas vairs nesaņēma, taču tagad riņķa dancis turpinās, saņemta jauna ziņa, ka parādu piedziņas kompānijai CSDD izsniegtā izziņa nederot un sods netiek atcelts.

Guntars skaidro, ka jau 2017. gadā braucis meklēt kompāniju, kas nopirka spēkratu, bet nav atradis, uzņēmuma Maskavas ielā vairs nav bijis.

Jānis Krastiņš, “Conventus” pārstāvis:”Parādu atgūšanas darbības tiek veiktas tikai un vienīgi pēc informācijas iegūšanas par īpašumtiesībām CSDD uz maksas autostāvvietas pakalpojuma izmantošanas brīdi (līdz konkrēta laika precizitātei)

.Tas, ka persona noņem auto no uzskaites, nenozīmē, ka viņa vairs nav auto īpašnieks.

Auto noņemšana no uzskaites nozīmē to, ka par šo periodu, kamēr auto noņemts no uzskaites, nebūs jāmaksā nodokļi, nodevas utt.”

Savukārt Guntars pārliecināts, ka parādu piedzinēji negrib velti tērēt laiku, lai piedzītu parādu no kompānijas, kas vairs neeksistē, bet iet vieglāko ceļu un piedzen naudu no bijušās auto īpašnieces.



