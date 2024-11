Foto: LETA/LA.LV kolāža

Vai piekrītat, ka “Laimas” produktu garša ir mainījusies? “Serenāde”, kas gadu gadiem ir bijusi viena no saldummīļu iecienītākajām konfektēm, vairs negaršo tā kā agrāk. Lai gan sastāvdaļas nemainās un zini – ēdot šo šokolādes konfekti, tu sajutīsi augļu želeju, aprikozes, riekstus… Bet nav, vienkārši nav vairs tas, kas bija. Vai zefīri! Citējot žurnālistes Ingas Gorbunovas septembrī rakstītu ierakstu sociālajā tīklā “X”, dzērveņu zefīri tagad garšo kā “pārcukuroti štrunti.”

Arī LA.LV redakcijā saņēmām kādas mūsu lasītājas vēstuli, kura joprojām mēdz pirkt “Laimas” ražotos produktus, neskatoties uz to, ka gandrīz katru reizi pieķer sevi pie domas – kur palikusi senā garša?

Viņa rakstīja, ka vienīgais iemesls, kāpēc reizēm roka paceļas, lai nopirktu cenu ziņā dārgos saldumus, ir atmiņas. “Varbūt kādam nāks smiekli, bet “Serenāde” pie kafijas ir mans veids, kā atgriezties siltās atmiņās par savu jaunību. Leģenda vēsta, ka konfekti radīja jauns puisis – talantīgs saldumu meistars, kurš bija ļoti iemīlējies. Arī man “Serenāde” ir par mīlestību! Mans nelaiķa vīrs, pavadot mani uz darbu, mēdza man mēteļa kabatā ielikt vienu “Serenādes” konfektīti. Tas bija mazs, bet ļoti mīļš apliecinājums mūsu mīlestībai.”

Vai ir mainītas receptes?

Atgriežoties pie žurnālistes Ingas Gorbunovas rakstītā sociālajā mediju platformā “X”, ir cilvēki, kas uzskata, ka pēc “Laimas” nonākšanas zem “Orklas”, garšu ziņā viss pasliktinājies.

“Es nesaprotu, kāpēc Orklai vajadzēja sačakarēt visus tos Laimas produktus, kas bija tiešām ļoti labi? Dzērveņu zefīrs, piemēram. Nu kāda iksa pēc tas bija jāpārvērš kaut kādā pārcukurotā štruntā? Kāpēc nevarēja atstāt, kā bija?” rakstīja Gorbunova.

Šī ir tikai maza daļiņa no šāda veida viedokļiem, kas lasāmi sociālajos tīklos. Cilvēki norāda, ka arī “Selgas” cepumi un piparkūkas vairs negaršo kā agrāk. LA.LV sazinājās ar SIA “Orkla Latvija” pārstāvi, lai noskaidrotu, vai cilvēkiem ir taisnība un receptes laika gaitā ir mainītas?

Atbild SIA “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja Laura Bagātā: “Laima” ir zīmols ar vairāk nekā 150 gadus senu vēsturi un nešaubīgi viens no senākajiem saldumu zīmoliem Latvijā. Zīmola “Laima” produkti tiek gatavoti izmantojot laika gaitā pārbaudītas, novērtētas un iecienītas receptes, kā arī balstoties uz gadu gaitā pārbaudītu un sevi apliecinājušu meistaru pieredzi. Mēs rūpējamies par to, lai saglabātu patērētāju iecienītās garšas klasisko un tradicionālo produktu receptēs, jo tieši tās ir “Laima” lielākā vērtība.

Būtiski apzināties, ka gadu laikā ir mainījies normatīvais regulējums pārtikas nozarē, piemēram, dažādas Eiropas Savienības prasības, kas var ietekmēt vienas vai otras izejvielas izmantošanu ražošanā, taču viennozīmīgi receptūras cenšamies saglabāt pēc iespējas autentiskas no gada uz gadu.

Papildus jāpiemin, ka ikviena receptūras izmaiņa var ietekmēt ne tikai produkta garšu, bet arī struktūru, uzglabāšanas termiņu un citas kvalitātes, kurām īpaši pievēršam uzmanību ražošanas procesā. Nešaubīgi nozīme ir arī ražai, piemēram, riekstu vai rozīņu, jo ik gadu tā nedaudz niansēs var atšķirties.

Lai saglabātu vēsturiskās receptes un garšas nianses, viena no būtiskākajām zīmola “Laima” prioritātēm ir nodrošināt augstākās kvalitātes produktus, kas ražoti no labākajām, tajā skaitā, ilgtspējīgā un atbildīgā veidā iegūtām izejvielām, ko piegādā uzticami un pārbaudīti sadarbības partneri. Piemēram, visi zīmola “Laima” šokolādes produkti tiek ražoti no ilgtspējīgi iegūtas šokolādes, ar sertificētu kakao.”

