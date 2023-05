FOTO, VIDEO. “Pārsteidzām ne tikai zviedrus, bet arī ļoti daudzus citus pasaulē!” Latvijas izlases uzbrucējs par vēsturisko uzvaru

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā pārsteidza ne tikai savu pretinieci ceturtdaļfinālā Zviedriju, bet arī daudzus citus, pēc uzvaras sarunā ar žurnālistiem atzina valstsvienības uzbrucējs Renārs Krastenbergs.

🇱🇻 Dans Locmelis with his first goal of the tournament puts @lhf_lv on the board! #IIHFWorlds #SWELAT pic.twitter.com/43l339TIgz

— IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2023