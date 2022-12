Dzedulis: Pārsteigumi VID ģenerāldirektores lietā

Ieva Jaunzeme Foto: Zane Bitere/LETA

Valdība atlikusi finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikumu no 2022. gada 8. decembra uz nenoteiktu laiku (!) pārcelt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi Finanšu ministrijas Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatā.

Šā gada 15. septembrī finanšu ministrs, ierosinot disciplinārlietu, atstādināja Ievu Jaunzemi no VID ģenerāldirektores amata pienākumiem, kurus viņa bija pildījusi kopš 2019. gada.

Ministra rīkojums par viņas atstādināšanu balstījās uz vairākām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) aizturētajām un apcietinātajām VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonām, kuras tur aizdomās par mēģinājumu izspiest 100 000 eiro kukuli no kokrūpniecības uzņēmuma “Stiga RM” īpašnieka Andra Ramoliņa. No šāda rīkojuma ikvienam nepārprotami skaidrs, ka par dažu negodīgu VID darbinieku slepus izperinātu izspiešanas nodomu jāatbild VID vadītājai, kas nav laikus to uzodusi un novērsusi.

Finanšu ministra rakstiskajā lēmumā paustas “pamatotas šaubas, vai ir iespējams paļauties uz to, ka turpmāk finanšu ministra Ievai Jaunzemei kā Valsts ieņēmumu dienesta vadītājai uzdotie uzdevumi tiks pildīti godprātīgi un savlaicīgi”. Būtībā tā ir netiešā veidā pausta neuzticība VID līdzšinējai vadītājai. Ja ministram bija radušās “pamatotas šaubas”, tad nepavisam nebūtu loģiski piedāvāt Jaunzemei vadīt Finanšu ministrijas departamentu, kur viņa tāpat varētu nepildīt ministra uzdevumus. Vēl jo vairāk nebūtu prātīgi piedāvāt viņai amatu, kas vistiešāk saistīts ar kukuļošanas, nodokļu nemaksāšanas, citu nelikumīgu un noziedzīgu darbību izskaušanu.

Pārsteidzoši, ka piedāvājumu Ievai Jaunzemei pārcelties citā darbā izteicis aizejošās valdības ministrs, kurš nav ievēlēts Saeimā un kura vairs nebūs topošās valdības sastāvā. Topošajā Krišjāņa Kariņa otrajā valdībā partiju apvienība “Jaunā Vienotība” finanšu ministra krēslu paredzējusi Saeimā ievēlētajam Arvilam Ašeradenam. Tā kā jaunās valdības izveidošana un apstiprināšana vairs nav aiz kalniem, nevis Reiram, bet Ašeradenam būtu jāizlemj, ko piedāvāt Ievai Jaunzemei.

Pārsteidzoša šķiet arī steiga, kā Jaunzemi, kas pašlaik ārstējas, jau no 8. decembra bijis paredzēts “aizrotēt” uz Finanšu ministriju, nemaz nesagaidot disciplinārlietas pārbaudes beigas. Kaut arī pēc likuma disciplinārlietas pārbaudi var pagarināt līdz pat pusgadam, kopš septembra vairākkārt pārceltais pārbaudes laiks rada iespaidu, ka Jaunzemei īsti nav kur piesieties.

Un tikpat ātri – no 8. decembra viņas vietā paredzēts apstiprināt pašreizējo ģenerāldirektores vietnieci, Informātikas pārvaldes direktori Indru Kārkliņu, kurai būtu jāpilda VID ģenerāldirektora pienākumi līdz jauna ģenerāldirektora iecelšanai amatā.