Pārtikas nebija, atradām vīnu – dzērām divas dienas. Krievu armijas nedienas pie Harkivas







Ukraiņu armijas uzbrukumi Krievijas apgādes līnijām lika ienaidnieka vienībām meklēt pārtiku, ūdeni un munīciju. Ukrainā turpinās pilna mēroga karš, un krievu iebrucējiem Harkivas reģionā tur valdošajā svelmē ir nopietnas grūtības nodrošināt piegādes ceļus, lai apmierinātu sava karaspēka pamatvajadzības. Par šādu Krievijas Federācijas problēmu liecina okupantu sarunu noklausīšanās ieraksti, ko laikraksts The Washington Post saņēmis no Ukrainas militārpersonām.

Viena no sarunām ir sekojoša – okupants sarunā ar saviem vecākiem stāstījis, ka atrodas netālu no Harkivas apgabala Lipci ciema. Pēc viņa teiktā, viņa bruņotais formējums zaudējis vairākus cilvēkus un pietrūkst pārtikas. Mums nebija ko ēst, bet atradām vīna kannu un dzērām to divas dienas, sūdzējās okupants.

Cits šāds ziņojums liecina, ka krievu karaspēks nevēlas virzīties uz priekšu. “Mēs esam bez pavēlēm,” saka viens karavīrs, aprakstot karaspēku, kas “atsakās” sadarboties ar komandieriem.

“Ukrainas uzbrukumi Krievijas apgādes līnijām liek Krievijas vienībām pašām meklēt pārtiku, ūdeni un munīciju, kas palēnināja Maskavas iebrukuma atsākšanos Ukrainas ziemeļaustrumos Harkivas apgabalā,” to žurnālisti uzzināja no Ukrainas aizstāvjiem.

Kopš Vašingtona atcēla ierobežojumus mērķēt pāri Ukrainas robežai, Krievija ir pārtraukusi lielu karaspēka grupu izvietošanu pierobežas zonā un ir pārvietojusi dažas artilērijas sistēmas prom uz iekšzemi. “Viņi nesapulcina cilvēkus vienā vietā. Viņi darbojas mazās vienībās. Mēs vienlaikus likvidējam vienu karavīru, nevis visas vienības kā agrāk,” atzīst ukraiņu puse.

Neskatoties uz to, ka Krievijas mērķis ir Harkiva, Maskavas spēki joprojām koncentrējas uz Lipci ciemata ieņemšanu, kas ir svarīgs loģistikas mezgls, tas ļautu arī izmantot kalnu virsotnes, lai gūtu priekšrocības, sacīja amatpersonas.

Maija sākumā krievi sāka aktīvi mēģināt virzīties uz priekšu Harkivas apgabalā, viņiem izdevās pārņemt savā kontrolē vairākus pierobežas ciemus. Krievijas valdība apgalvoja, ka tā it kā vēlējusies izveidot tā saukto “buferzonu”, lai aizsargātu savu teritoriju no atbildes uguns.

Vēlāk ukraiņu karavīri spēja apturēt ienaidnieka virzību. Jūlija sākumā kļuva zināms, ka Ukrainas aizstāvjiem Harkivas apgabalā pēc jaunas ASV palīdzības ierašanās kļuva daudz vieglāk pretoties iebrucējiem. Operatīvā norīkojuma rotas komandieris ar izsaukuma signālu “Vecais” ziņoja, ka mūsu artilērija “strādā ļoti cieši”.