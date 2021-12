Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pasaule sagaida jauno, 2022.gadu, lai gan Covid-19 dēļ daudzviet nācies atteikties no vērienīgas svinēšanas Ieteikt







Pasaule sākusi sagaidīt jauno, 2022.gadu, lai gan Covid-19 pandēmijas dēļ daudzviet nācies atteikties no agrākās vērienīgās svinēšanas ar uguņošanu vai vismaz krietni ierobežot pulcēšanos.





























Svētku salūts Austrālijā

Kā pirmie gadumiju ierasti sagaidījuši Klusā okeāna salu valstu Samoa un Kiribati iedzīvotāji. Samoa atšķirībā no pagājušā gada nav atteikusies no gadumijas salūta un tā rīkošanai piesaistījusi pirotehniķus no Jaunzēlandes, savukārt pašā Jaunzēlandē šoreiz tradicionālā uguņošana tika aizstāta ar gaismas šovu, kas projicēts uz 328 metrus augstā Debesu torņa Oklendā un Ostas tilta. Lai gan koronavīrusa omikrona paveids Jaunzēlandē vēl nav licis sevi manīt, varas iestādes nolēmušas ievērot piesardzību un neveicināt drūzmēšanos.

Tikmēr izslavētais Sidnejas Jaungada salūts, neraugoties uz strauju inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu Austrālijā un īpaši pašā Sidnejā, kas pirms pandēmijas lepni dēvēja sevi par “pasaules Jaungada galvaspilsētu”, šogad netika atcelts.

Tomēr šai reizē tas klātienē pulcēja krietni mazāk skatītāju – viņu skaits bija mērojams desmitos tūkstošu, kamēr pirms pandēmijas parasti pārsniedza miljonu. Uguņošanai tika izmantotas sešas tonnas pirotehnikas izstrādājumu, krāšņi izgaismojot Ostas tiltu un Sidnejas opernamu, bet skatītāji, kas bija iegādājušies biļetes, to varēja vērot no vairākām īpaši atvēlētām vietām.

Arī Dubaiju straujā koronavīrusa izplatība nav atturējusi no plāniem rīkot iespaidīgu pirotehnikas šovu no pasaules augstākā debesskrāpja “Burj Khalifa”, tikmēr Tunisija pēdējā brīdī atteikusies no paredzētā koncerta un svinībām galvaspilsētā Tunisā.

Turpretī Dienvidāfrikas Republika, kas pirmā paziņoja pasaulei satraucošo vēsti par jauna, lipīgāka vīrusa paveida atklāšanu, Vecgada priekšpēdējā dienā pieņēma lēmumu atcelt komandanta stundu un atļaut svinēšanu. Kā secinājušas veselības nozares varasiestādes, pēdējās nedēļas laikā jaunu inficēšanās gadījumu skaits valstī samazinājies, ļaujot cerēt, ka ļaunākais jau pāri, turklāt nāves gadījumu skaits nav būtiski pieaudzis.

Savukārt Indijā, ko pandēmija smagi skāra aprīlī un maijā, pilsētas un štati ieviesuši jaunus pulcēšanās ierobežojumus, bet galvaspilsētā Deli no plkst.22 noteikta komandantstunda.

Gadumijas uguņošana un lielie svētku pasākumi atcelti daudzviet pasaulē, tai skaitā Londonā un Parīzē, bet citur, piemēram Madridē un Riodežaneiro, svinības būs pieticīgākas nekā ierasts, tomēr, domājams, pulcēs ne mazumu ļaužu.

Vairākas Lietuvas un Igaunijas pilsētas gadumiju šogad nolēmušas sagaidīt bez tradicionālās uguņošanas, atzīstot to par dārgu izklaidi īsam acumirklim, kas turklāt piesārņo vidi; citviet turpretī ierastais salūts no pilsētu centriem pārcelts uz vairākām apkaimēm.

Maskava no Jaungada salūtiem nav atteikusies, lai gan vakcinācijas līmenis Krievijā joprojām ir zems. Ziņots, ka uguņošana pilsētā paredzēta vienpadsmit laukumos un piecpadsmit parkos.

Berlīne Jaungadu nesagaidīs ar vērienīgu uguņošanu pie Brandenburgas vārtiem, kas pulcētu simtiem tūkstošiem skatītāju, turklāt gada pēdējās dienās Vācijā aizliegts tirgot pirotehniku cerībā ierobežot pulcēšanos un novērst Covid-19 izplatīšanos un slimnīcu pārslodzi.

Ņujorkas Taimskvērā Jaungada šovs notiks, kā plānots, neraugoties uz straujo vīrusa izplatību, kas likusi atteikties no svinēšanas citām ASV pilsētām.

Tuvojoties gadumijai, Pasaules Veselības organizācija aicinājusi sabiedrību neizaicināt nākotni, brīdinot, ka vīrusa omikrona paveids var izplatīties kā cunami. Tomēr daudzu rietumvalstu līderi vilcinājušies atkal ieviest stingrus kontroles pasākumus, baidoties no ekonomikas lejupslīdes. Turklāt biežā noteikumu maiņa, te ieviešot ierobežojumus, te tos mīkstinot, te atkal pastiprinot, daudzviet pasaulē izraisījusi skaļus un nereti arī vardarbīgus protestus gan pret mājsēdi, gan vakcinēšanos, gan valdību politiku kopumā.

Pandēmija, kas kopš aizpagājušā gada nogales pasaulē prasījusi jau vairāk nekā 5,4 miljonu cilvēku dzīvību, joprojām nav atkāpusies, tomēr gan eksperti, gan sabiedrība kopumā cer, ka atnākošais 2022.gads nesīs labvēlīgākas pārmaiņas.