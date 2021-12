Ar krāšņu svētku uguņošanu jaunais gads sagaidīts Austrālijā.

Izslavētais Sidnejas Jaungada salūts, neraugoties uz strauju inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu Austrālijā un īpaši pašā Sidnejā, kas pirms pandēmijas lepni dēvēja sevi par “pasaules Jaungada galvaspilsētu”, šogad netika atcelts.

Tomēr šai reizē tas klātienē pulcēja krietni mazāk skatītāju – viņu skaits bija mērojams desmitos tūkstošu, kamēr pirms pandēmijas parasti pārsniedza miljonu. Uguņošanai tika izmantotas sešas tonnas pirotehnikas izstrādājumu, krāšņi izgaismojot Ostas tiltu un Sidnejas opernamu, bet skatītāji, kas bija iegādājušies biļetes, to varēja vērot no vairākām īpaši atvēlētām vietām.

2022. gadu sagaidījuši arī Jaunzēlandes iedzīvotāji.

Happy New Year!

Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021