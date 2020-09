Oskars Ķibermanis (no labās) un Matīss Miknis šogad Altenbergā izcīnīja pasaules čempionāta bronzas medaļas divnieku sacensībās. Altenbergā planētas meisatarsacīkstes notiks arī šosezon. Foto: Filip Singer/EPA/SCANPIX/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) paziņoja, ka 2021. gada pasaules čempionāts no Leikplesidas trases ASV pārcelts uz Altenbergu Vācijā, kur planētas meistarsacīkstes notika arī šogad, pie bronzas bobsleja divniekos tiekot Oskaram Ķibermanim un Matīsam Miknim.

Šāds lēmums pieņemts bažās, vai Covid-19 krīzē visi dalībnieki, ņemot vērā ceļošanas ierobežojumus, laikus spētu nokļūt Ziemeļamerikā, kā arī vai tiktu garantēta drošība viņu veselībai.

Galu galā bobslejā un skeletonā lielākā daļa sportistu nāk no Eiropas valstīm. Līdzīgu lēmumu otrdien pieņēma arī Starptautiskā kamaniņu sporta federācija (FIL), kas planētas meistarsacīkstes no Vistleras trases Kanādā pārcēla uz Kēnigszē, kas arī atrodas Vācijā.

Latvijā janvāra sākumā kamaniņu braucējiem notiks Pasaules kausa sestais posms, kas reizē būs arī Eiropas čempionāts, bet bobslejisti un skeletonisti Siguldu iemēģinās jau novembra beigās, jo pie mums norisināsies pat divi Pasaules kausa posmi.

Viss sāksies Siguldā

Bobslejā un skeletonā bija reāla iespēja pasaules čempionātu rīkot arī Siguldas trasē, par ko vairāk “Latvijas Avīzei” pastāstīja Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.

“Kad mums piedāvāja aizvadīt divus Pasaules kausa posmus Siguldā, joka pēc izspļāvu, ka esam gatavi arī pasaules čempionātu divniekiem.

Tobrīd no manas puses tas bija joks, bet dienu vēlāk saņēmu e-pastu jau ar konkrētu jautājumu, vai mēs būtu gatavi? Protams, ka būtu gatavi.

Vēlāk gan uzzinājām, ka ir pieteikušās arī citas trases, kur var aizvadīt gan divnieku, gan četrinieku sacensības. Tad bija skaidrs, ka tas nav īsti reāli, lai gan organizatoriskajā ziņā mēs par viņiem esam pārāki. Šoreiz izšķirošā loma bija tas, ka Siguldā nevar braukt četrinieki,” skaidro Ekmanis.

Viņš gan piebilst, ka svarīga bijusi arī loģistika, jo pēc pasaules čempionāta beidzot plānots sportistiem doties uz Ķīnu, kur 2022. gadā plānotas ziemas olimpiskās spēles, kur vēl nav aizvadīti treniņi. “Cik saprotu, bez Altenbergas bija pieteikusies arī Sanktmorica. Jebkurā gadījumā sezona sāksies Siguldā.

Jāsagaida oficiālais kalendārs, kuram jābūt tuvākajā laikā. Mēs runājām par diviem posmiem, un tur ir loģika, jo starptautiskā federācija vēlas samazināt sacensību norises vietu skaitu. Divi posmi vienā trasē šajā situācijā ir tikai loģiski,” spriež LBSF ģenerālsekretārs.

Jautāju, vai ir plāns, ja novembrī arī pie mums pilnā sparā plosīsies Covid-19 otrais vilnis, kā dēļ var nākties atcelt sacīkstes. “Mums jau nav atšķirības – ir vai nav skatītāji, jo šis ir vairāk televīzijas projekts.

Tāpat skatītājus nelaidām starta un finiša zonā, kur atradās tikai dalībnieki, komandu pārstāvji un oficiālās personas. Protams, cilvēki vēlas un ir izslāpuši pēc augstākā līmeņa sacensībām. Situācija var mainīties no dienas uz dienu, bet mēs būsim gatavi.”

Altenbergā pasaules čempionāts bobslejā noticis četras reizes, un Ķibermaņa/Mikņa izcīnītās bronzas medaļas mūsējiem bija pirmās. Arī skeletonisti no Altenbergas kā pasaules čempionāta saimnieces mājās braukuši bez godalgām.

Puiši briest sezonai

Latvijas bobsleja izlase turpina gatavoties sezonai. Plāns ir nemainīgs – divas nedēļas treniņnometne, divas nedēļas individuāls darbs, kas ir arī šajā nedēļā.

Šovasar tika taisītas pat divas jauno censoņu atlases, uz otro gan ieradās vien divi pretendenti. Viens no tiem palicis redzeslokā, un izlases galvenais treneris Sandis Prūsis smējis, ka 50% ir labs rezultāts. No šī gada pirmā iesaukuma palikuši divi puiši, kuri izturējuši visu vasaru un turpina gatavoties.

“Nākamais atskaites punkts būs iešana uz ledus un braukšana trasē, jo tad var arī atkrist. Ledus estakādē jau esam trenējušies, stumjam. Trasē ātrāk par oktobri nekad bobslejisti nedodas. Visi trenējas. Oskars Melbārdis ir kopējā grupā, diskomforts pēc traumām pazudis, piepūtis vaigus, cenšas tikt atpakaļ īstajā aptverē. Oskars Ķibermanis bija nedaudz apaukstējies, bet tas pārejoši. Vienīgi no stūmējiem Lauris Kaufmanis guva traumu, ņemot stieni uz krūtīm, līdz ar to uz vairākām nedēļām ir ārā no aprites.”