Paziņo, kur atklāts visvairāk ar Covid-19 saslimušo







No visiem aizvadītajā diennaktī atklātajiem 288 Covid-19 gadījumiem vairums atklāti Rīgā un Olainē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēts 131 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3631 cilvēks.

Olaines novadā reģistrēti 17 jauni saslimušie, savukārt divu nedēļu saslimušo kopskaits ir 167 novada iedzīvotāji.

Jelgavā un Tukuma novadā reģistrēti pa deviņiem jauniem saslimušajiem, un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits pašvaldībās attiecīgi ir 428 un 136 iedzīvotāji.

Aizvadītajā diennaktī pa septiņiem inficētiem reģistrēti Jūrmalā un Salaspils novadā, pa sešiem – Valmierā un Ķekavas novadā, bet pa pieciem inficētiem atklāti Daugavpilī, Liepājā, Babītes, Garkalnes, Mārupes un Stopiņu novadā. Citās pašvaldībās aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks saslimušo skaits. Savukārt Alsungas un Jaunpiebalgas novadā pēdējās divās nedēļās nav reģistrēti neviens jauns saslimšanas gadījums.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 569,1 gadījums.

45 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 15 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Strenču, Aglonas, Vaiņodes, Varakļānu, Ādažu, Valkas, Amatas, Alūksnes, Rugāju, Viļakas un Preiļu novadā, kā arī Rēzeknē.

Aglonas novada pašvaldībā aģentūrai LETA apgalvoja, ka pašvaldībai nav oficiālu datu par uzliesmojumiem kādā no iestādēm.

Arī Rugāju novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža pauda, ka pašvaldības iestāžu darbību saslimstība ar Covid-19 nav ietekmējusi, iestādes turpina darbu un pakalpojumu sniegšanu. Vienlaikus Luža atzina, ka Covid-19 ir skāris sociālās aprūpes centru, taču situācija esot stabila.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 64 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 54 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 44 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 288 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par astoņu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 60 līdz 70 gadiem, trīs – vecumā no 70 līdz 80 gadiem un vēl viens vecumā no 85 līdz 90 gadiem.

Svētdien Latvijā veikti 3327 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 8,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju