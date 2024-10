Pazūd grābekļi, lejkannas… Kā tikt galā ar zādzībām kapsētā? Ieteikt







Tv24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja vaicā: ” Kā tikt galā ar zādzībām kapsētā? Patstāvīgi pazūd grābekļi, lejkannas. Vai tiešām cilvēkiem nav nekā svēta, kā zagt tikai no kapsētām?”

Rīgas kapsētu pārvaldes priekšnieka p.i. Gints Zēla norāda: “Es domāju, ka mums, diemžēl, sabiedrībā ir ļoti daudz slimi elementi, kas joprojām nodarbojās ar visādām lietām, tostarp ar zādzībām no kapsētām. Pašvaldība šajā gadījumā ir uzstādījusi septiņas mobilās videonovērošanas kameras.”

Tāpat viņš piebilst, ka papildus mobilajām kamerām ir arī stacionārās videonovērošanas kameras, kas palīdz apsekot teritoriju. Zēla norāda, ka ikdienišķās zādzības, kas saistītas ar lejkannu un grābekļu zagšanu, ir grūtāk kontrolēt nekā tad, ja tiek nozagti kapavietu aprīkojums.

“Mūsu lielākā bēda ir tas, ka šīs zādzības skar arī kapavietu aprīkojumu, kas ir salīdzinoši dārgs. Ja pensionārs ir visu dzīvi no pensijām krājis un savam tuviniekam uzstādījis aprīkojumu par vairākiem simtiem, vai pat tūkstošiem eiro un nākamajā nedēļā to nozog, tad viņam tas ir ļoti smags trieciens.”

Tostarp, Zēla atkārtoti uzsver, ka kapsētā izvietotās videonovērošanas sistēmas kontrolē ne tikai Rīgas kapsētu pārvalde, bet arī pašvaldības policija. Kā vēl vienu problēmu, ar ko nākas pastāvīgi cīnīties uzsver nelegālo atkritumu izmetējus. “Pašvaldība no savas puses, iespēju robežās, dara visu iespējamo. Kapi ir ļoti specifiska teritorija, kuru ir grūti nosargāt. Kapi ir plaša teritorija, ar vairākām ieejām un izejām, līdz ar ko, nav iespējams uzstādīt apsardzi, jo teritorija ir grūti pārskatāma.”

Atbildot uz raidījuma vadītāja jautājumu par to, cik no visiem zādzību gadījumiem izdodas atrisināt, Zēla akcentē, ka, diemžēl, tikai neliela daļa no visiem gadījumiem ir rezultējusies ar panākumiem.