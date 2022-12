Foto: LETA

Pēc ministru nomaiņas parlamentāro sekretāru amatos varētu nonākt arī Rajevs, Putra, Geduševa un Eglīts







Pēc jaunās valdības apstiprināšanas ministriju parlamentāro sekretāru amatos papildus jau iepriekš publiski izskanējušajām kandidatūrām varētu nonākt 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (AS), kā arī parlamentā neievēlētie Edgars Putra (AS), Agnese Geduševa (AS) un Jānis Eglīts (NA), vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.

Aizsardzības un drošības jomā iepriekš strādājušais Rajevs būtu Iekšlietu ministrijas (IeM) parlamentārais sekretārs, bijušais Saeimas, tagadējais Dienvidkurzemes novada deputāts un lauksaimnieks Putra būtu parlamentārais sekretārs Zemkopības ministrijā (ZM), Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Geduševa būtu parlamentārā sekretāre reformējamajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), bet līdzšinējais aizejošā zemkopības ministra Kaspara Gerharda (NA) biroja vadītājs Eglīts būtu parlamentārais sekretārs Aizsardzības ministrijā.

LETA jau ziņoja, ka 14.Saeimā neievēlētais Gerhards savukārt varētu kļūt par parlamentāro sekretāru Nacionālajai apvienībai (NA) uzticētajā Satiksmes ministrijā, kuru varētu vadīt līdzšinējais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA). Vitenbergs paudis, ka uz Gerhardu raugās kā speciālistu, kurš ar savu pieredzi var viņam sniegt atbalstu arī par ministrijas uzbūvi un dažādiem ikdienas darbiem.

Potenciālais iekšlietu ministrs, pašreizējais Saeimas deputāts Māris Kučinskis (AS) uz savu topošo kolēģi Rajevu raugās kā ļoti spējīgu, jaudīgu un zinošu cilvēku, ar kuru gribētos kopā strādāt. Kā vēsta “de facto”, ne savulaik Rajevam atņemtā pielaide valsts noslēpumam, ne kādreizējā apsūdzība krāpšanā, pēc Kučinska domām, nebūs šķērslis viņa nonākšanai IeM parlamentārā sekretāra amatā. “Man primārais ir cilvēki, kas tiešām var kaut ko izdarīt, nevis vienkārši aizpildīt vietas. Un viņš ir tieši tas, no kura es ļoti daudz arī gaidu. Nevar būt tā, ka cilvēks pēc tam visu mūžu tiek izolēts,” uzskata Kučinskis.

Par potenciālo ZM parlamentāro sekretāru Putru “de facto” vēstīja, ka viņa kandidatūra pat izskatīta ministra amatam, tomēr AS viņu nav virzījis, jo tādā gadījumā Liepājas partijai būtu divi ministru amati. No šī partijas ir arī kādreizējais premjers Kučinskis, kuram vieta jaunveidojamajā valdībā jau bijusi faktiski garantēta.

Geduševa savukārt VARAM parlamentārās sekretāres pienākumus varētu sākt pildīt nākamā gada 1.janvārī. Kā vēsta raidījums, topošais reģionālās attīstības ministrs, ilggadējais Ādažu novada mērs Māris Sprindžuks (AS) darbam savā birojā uzrunājis vairākus Saeimas vēlēšanās aiz strīpas palikušos AS kandidātus, tostarp arī bijušo Kandavas novada domes priekšsēdētāju, tagadējo Tukuma novada domes vicemēri Ingu Priedi, kura varētu nākt par jaunā ministra padomnieci gan pašvaldību, gan arī vides jautājumos.

Kā ziņots, iecerēts, ka topošajā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) otrajā valdībā “Jaunajai vienotībai” (JV) būs Ministru prezidenta un sešu ministru amati, bet AS un NA tiks katra pie četriem ministru portfeļiem.

JV Saeimas deputātu Arvilu Ašeradenu plāno virzīt finanšu ministra amatam, līdzšinējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs paliktu ārlietu ministra amatā, Saeimas deputāte Inese Lībiņa-Egnere kļūtu par tieslietu ministri, deputāte Anda Čakša – par izglītības un zinātnes ministri, deputāts Raimonds Čudars – par klimata un enerģētikas ministru, bet deputāte Evika Siliņa – par labklājības ministri. Galīgais lēmums par ministru kandidātiem vēl jāpieņem JV kopsapulcei.

NA ekonomikas ministra amatam izvirzījusi pašreizējo ministri Ilzi Indriksoni, aizsardzības ministra amatam – Saeimas deputāti Ināru Mūrnieci, kultūras ministra amatam – pašreizējo ministru Nauri Puntuli, bet satiksmes ministra amatam – deputātu, kādreizējo ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu.

Savukārt AS veselības ministra amatam izvirzījis Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores Līgas Meņģelsones kandidatūru, zemkopības ministra amatam – Didzi Šmitu, iekšlietu ministra postenim – Kučinski, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam – Sprindžuku.

Gala lēmums, kurus kandidātus virzīt apstiprināšanai ministru amatos, atbilstoši Satversmei būs jāpieņem Valsts prezidenta Egila Levita nominētajam Ministru prezidenta amata kandidātam Kariņam.

Balsojums Saeimā par topošo Kariņa otro valdību paredzēts trešdien, 14.decembrī.