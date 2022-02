Foto: Ieva Leiniša/LETA

Pēc Osipovas neievēlēšanas aicina nenovilcināt iniciatīvu par atteikšanos no iespējas Saeimas deputātiem balsojumos atturēties Ieteikt







Pēc bijušās Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājas Sanitas Osipovas neievēlēšanas par Augstākās tiesas (AT) tiesnesi iniciatīvu platformas “Manabalss.lv” komanda izplatījusi aicinājumu Saeimas Juridiskajai komisijai nevilcināties ar priekšlikumu atteikties no iespējas parlamenta deputātiem balsojumos atturēties.

Kā aģentūru LETA informēja portāla pārstāvji, “Manabalss” aicina Juridisko komisiju paātrināt parlamenta kārtības ruļļa grozījumu izvērtēšanu, lai arī šajā jautājumā pieņemtu lēmumu vēl 13.Saeimas laikā.

Iniciatīva “Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties” sākta 2016.gada februārī. Pie tās aizsācējiem minēti raidījuma “Skutelis ir studijā” pārstāvji. Patlaban iniciatīvu parakstījuši nepilni 12 000 cilvēku.

“Manabalss” iestājas par tiesnešu neatkarību un varas dalīšanas principa nosargāšanu Latvijā. Ceturtdien notikušo Saeimas balsojumu par Osipovas kandidatūru AT tiesneses amatam organizācija uzskata par draudu tiesu varas neatkarībai un līdz ar to – demokrātiskai, ilgtspējīgai pārvaldībai.

“Manabalss” komanda pauž nostāju un izsaka atbalstu AT vērtējumam, ka konkrētajā gadījumā Saeima ir politizējusi lēmumu, kurā stingri jāvadās pēc profesionāliem kritērijiem. Līdz ar to ir radīts pārmērīgs risks tiesnešu neatkarībai un varas dalīšanas principam Latvijā, kas ir svarīgs stūrakmens dzīvei brīvā sabiedrībā. Tiesu varas ietekmēšana demokrātiskā valstī nedrīkst būt pieļaujama,” uzskata “Manabalss” komanda.

Kā ziņots, Saeima ceturtdien noraidīja lēmumprojektu par ST bijušās priekšsēdētājas Osipovas apstiprināšanu AT tiesneses amatā. Par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no “Jaunās Vienotības”, “Attīstībai/Par!” un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām. Savukārt pret bija 29 deputāti – lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, “Neatkarīgo” un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no “Saskaņas” Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.

Politiķi šādu balsojumu skaidroja ar savu negatīvo vērtējumu par Osipovas līdzšinējo darbību, kurā esot saskatāmi politiski motīvi.

Tikmēr AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs AT plēnumā pauda, ka Saeimas lēmums liecina par valstī iestājošos konstitucionālo krīzi.

Strupišs uzskata, ka Saeima ir “klaji pārkāpusi” Satversmes 83.pantu, kas nosaka, ka tiesneši ir neatkarīgi un padoti vienīgi likumam.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2017.gada martā portālā “Manabalss.lv” tika savākti vairāk nekā 11 000 iedzīvotāju paraksti par iniciatīvu “Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties.”

Toreiz Latvijas Reģionu apvienības (LRA) politiķi, kas virzīja grozījumus kārtības rullī, uzsvēra, ka vajadzētu atcelt iespēju deputātiem balsojumos atturēties, lai katrs politiskais spēks konkrēti formulētu savu pozīciju. Saeima toreiz lēma nenodot izskatīšanai komisijās LRA deputātu iesniegtos grozījumus.