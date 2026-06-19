“Pēc šāda pārsteiguma mans auto tiktu nodots “šrotā”” – sieviete sabiedē šoferus, parādot, kas bija ielīdis viņas mašīnā 0
Sociālajā medijā “Threads” plašu uzmanību izpelnījies kādas sievietes stāsts par pavisam neparastu ceļabiedru. Atverot automašīnas bagāžnieku pie veikala, viņa negaidīti atklāja, ka vairāk nekā 20 kilometru garumā kopā ar viņu braucis zalktis. Liels zalktis.
Pie publikācijas pievienotajā attēlā redzama čūska, kas savijusies caur bagāžnieka resti. Ieraksta autore Evija atzīst, ka piedzīvojums bijis gana satraucošs. “Piebraucu pie veikala pēc materiāliem, atveru bagāžnieku, un ārā izkrīt šī. Viņa šokā, es šokā. Abas skatāmies viena uz otru. Izrādās, jau aptuveni 20 kilometrus esam braukušas kopā,” dalās sieviete.
Viņas publikācija ātri vien izraisīja simtiem reakciju un komentāru. Daudzi atzina, ka šāds skats viņus pamatīgi pārbiedētu.
“Es vairs tajā mašīnā nekāptu,” rakstīja kāda komentētāja. Cita piebilda, ka viņai pietiek ar zirnekli automašīnā, lai pārņemtu panika, tāpēc sastapšanās ar čūsku būtu īsts murgs.
Vairāki cilvēki jokoja, ka pēc šāda atklājuma automašīna būtu jāatstāj uz visiem laikiem vai pat jānoraksta. Kāds pat norādīja, ka viņam pēc šī stāsta radusies jauna fobija.
Vienlaikus netrūka arī tādi ļaudis, kuri uz notikušo raudzījās ar lielu interesi. Daži komentētāji atzina, ka zalktis esot nekaitīgs un pat simpātisks ceļabiedrs. Kāda sieviete jokoja, ka labprāt pieņemtu šādu pasažieri arī savā automašīnā, jo tas ir kluss, netraucē un uzvedas pieklājīgi.
Vēlāk diskusijā autore paskaidroja, ka viņu mājas apkārtnē zalkši nav retums. Viņa arī atklāja, ka ģimenes kaķene bieži vien noķer šos rāpuļus un atnes uz mājām, taču neapēd. Pēc saimnieces teiktā, zalkši nereti izliekas beigti, līdz kaķis zaudē interesi un aiziet prom.
Daudzi interesējās arī par to, kā čūska vispār nokļuvusi automašīnā. Sieviete skaidroja, ka automašīnas durvis un bagāžnieks kādu laiku bijuši atstāti vaļā, tādēļ, visticamāk, nelūgtā viešņa pati ielīdusi iekšā.
Lūk, ieskats komentāru sadaļā.