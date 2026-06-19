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Pēdējā laikā plīst trauki, redzi vienus un tos pašus skaitļus vai satiec sen neredzētus ļaudis? Lūk, ko vēlas pateikt Visums! 0

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LA.LV
10:40, 19. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Dažreiz dzīvē sāk notikt savādi sīkumi. Pulkstenī atkal un atkal parādās vienādi cipari. Prātā iešaujas cilvēks, un pēc mirkļa viņš uzraksta. Pazūd lietas, mainās plāni, saplīst tehnika, atkārtojas vieni un tie paši sapņi. Un cilvēks neviļus sāk domāt: vai tā ir nejaušība — vai arī Visums cenšas kaut ko pateikt?

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Lai gan ne vienmēr katram notikumam jāmeklē mistiska nozīme, dažas “sakritības” var kļūt par signālu apstāties, ieklausīties sevī un paskatīties uz savu dzīvi no malas.

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