Pēc savas iniciatīvas trīs slimnīcas pārgājušas uz elektrības nodrošināšanu ar ģeneratoriem







Rēzeknes, Daugavpils un Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas pēc savas iniciatīvas pārgājušas uz elektrības nodrošināšanu ar ģeneratoriem, aģentūru LETA informēja Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un Veselības ministrija (VM).

VM Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders aģentūru LETA informēja, ka atbilstoši slimnīcu šorīt pēc plkst.10 sniegtajai informācijai uz autonomo elektroapgādi bija pārgājušas Daugavpils Reģionālā slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un Rēzeknes slimnīca, kā arī autonomā elektroapgāde tika nodrošināta Balvu slimnīcas katlu mājai.

KEM pārstāvji zināja stāstīt, ka Rēzeknes slimnīca no plkst.6.30 līdz 10 pēc savas iniciatīvas un neskaņojot ar Veselības ministriju vai KEM, pārgāja autonomā darbības režīmā jeb nodrošināja elektrību no ģeneratoru darbības.

Slimnīcas darbība netika traucēta, bet atsevišķās palātās nebija iespējams uzlādēt telefonu vai izmantot elektrisko gultu. Lai neradītu stresu, bija pieņemts lēmums nepieprasīt slimnīcai pārslēgties atpakaļ ātrāk.

Pēc VM pārstāvja Šneidera sniegtās informācijas,

gatavojoties sinhronizācijai, notikusi “rūpīga slimnīcu informēšana par gaidāmo procesu un tajā skaitā iespējamajiem riskiem”.

“Katrs slimnīcas vadītājs, izvērtējot tos, lēma par nepieciešamajiem pasākumiem. No 21 neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas neliela daļa, tajā skaitā Rēzeknes slimnīca, pēc pašu iniciatīvas lēma par pāriešanu uz autonomo elektropadevi,” informēja Šneiders.

Ministrijas pārstāvis uzsver, ka šobrīd Rēzeknes slimnīca strādā ierastajā režīmā. “Veselības ministrija ir ciešā saziņā ar slimnīcām un ir informēta par katras slimnīcas darbu. Visas slimnīcas strādā un nodrošina medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem,” teikts ministrijas paziņojumā.

Kā ziņots, šodien Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi,

aģentūru LETA informēja “Augstsprieguma tīkla” (AST) komunikācijas vadītāja Līva Jēgere.

Baltijas valstis šobrīd darbojas autonomā režīmā. Lai pievienotos Eiropas energotīklam, Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori – AS “Elering”, AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) un AS “Litgrid”, vienlaicīgi uzsākuši izolētas darbības testu.

Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas ir veiksmīgi atvienotas no Krievijas kontrolētās energoapgādes sistēmas plkst.9.09, un tas nav ietekmējis patērētājus – energoapgādes sistēma Latvijā ir stabila un droša, norāda uzņēmumā.