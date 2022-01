Ilustratīvs attēls Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Pēdējās nedēļās sarucis vakcinācijas pret Covid-19 temps Ieteikt







Janvāra otrajā un trešajā nedēļā Latvijā sarucis vakcinācijas pret Covid-19 temps, liecina aģentūras LETA apkopotie Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Nedēļā no 3.janvāra valstī poti pret Covid-19 saņēma 71 997 cilvēki, nedēļā no 10.janvāra – 64 609 cilvēki, bet nedēļā no 17.janvāra – 50 007 cilvēki. Dati par aizvadīto nedēļu gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes informāciju par vakcinētajiem sistēmā ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Apmēram desmitā daļa no visiem janvārī pret Covid-19 vakcinētajiem saņēmusi pirmo poti, vēl desmitā daļa – otro poti, bet atlikušās četras piektdaļas cilvēku tikuši pie balstvakcīnas. Visās trīs janvāra pirmajās nedēļās šis sadalījums bijis ļoti līdzīgs, tomēr vērojama minimāla tendence uz pirmo pošu rēķina augt balstvakcinācijas īpatsvaram.

Līdz 24.janvārim vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā saņēmuši 1 333 583 cilvēki, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā ir 70,67% valsts iedzīvotāju. Tikmēr vakcinācijas pamata kursu ir noslēguši 1 283 247 cilvēki jeb 67,79% iedzīvotāju, bet no tiem arī revakcinējušies – 32,43% jeb 415 979 iedzīvotāji.

Starp Latvijas pilngadīgajiem iedzīvotājiem vakcināciju pret Covid-19 ir pabeiguši 79,07%, bet revakcinējušies 27,10%, liecina NVD un CSP dati.

Savukārt jaunāko jeb 5-11 gadus veco bērnu vakcinēšana pret Covid-19 norit salīdzinoši nesteidzīgāk – līdz šim pirmo poti saņēmuši 6409 jeb 4,42% šīs vecuma grupas bērnu.

Latvijā patlaban ir pieejamas četras lietošanai Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un “Johnson&Johnson”, taču “AstraZeneca” vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto, un arī “Johnson&Johnson” vakcīnu izmantošana arvien samazinās, jo eksperti atzīmējuši tās salīdzinoši mazāko efektivitāti. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās 2021.gada marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no piecu gadu vecuma.