"Pedofīlijas un vardarbības atbalstītāji?" Soctīklotājus šokē kāda vietējā naktskluba reklāma







Soctīklos pamatīgu vētru sataisījusi naktskluba “First” afiša par Balto ballīti jeb White Party, kur pie apraksta citēti popdziedātājas Keshas dziesmu vārdu “Wake up in the morning feeling like P Diddy” jeb “Pamodos no rīta, jūtoties kā P Diddy”.

Tā kā šobrīd šis reperis P Diddy ir apcietinājumā un tiek apsūdzēts pedofīlijā, cilvēku tirdzniecībā un vardarbībā, daudziem ir neizpratne, kāds ir iemesls, lai jebkurš loģiski domājošs cilvēks varētu uzskatīt, ka, izmantot šī cilvēka vārdu, būtu labs mārketinga triks.

Atvainojamies, ierakstos lietota necenzēta valoda.

Interesanti vai gumijas pipeles un bērnu eļļiņas pašam jāņem līdzi? — Kaspars Freimanis (@kasparsf) October 31, 2024

Aizslēgt klubu uz visiem laikiem..ņirgāšanās…tas pat nav neveiksmīgs joks… — HatePoker (@CryptoloanLV) October 31, 2024

Pasaule neko nezaudētu, ja viss tas kantoris pazustu no zemes virsas. Morālie kropļi kas ne pirmo reizi ar šādiem gājieniem izpaužas. — Pūce Umba 🇱🇻 (@rodnijs) October 31, 2024

Varētu sagaidīt ar autobusiem un uzreiz uz vatlandi — Jānis Bērziņš (@Janis8578943573) October 31, 2024

Drosmi pāršņaukušies. — Didzis (@didzisdadzis) November 1, 2024

Galīgi krastus pazaudējuši — Ewitta F (@azzulum) October 31, 2024

ieeja no 14 gan jau — Ēvalds (@triszuburis) October 31, 2024

Wake up feeling like P Diddy? Do you mean… aroused and in jail? – Kad PR darbinieki nejūt telpu. — fazijs (@fazijs) October 31, 2024

Cik vēl ilgi Rīgā tiks tolerēta First’a eksistence? Nu cik? Šis ir tikai vēl viens piliens. pic.twitter.com/W5fEPgPdaE — K. (@bembijs) November 3, 2024

Lai arī kā man riebtos tā pozeru vieta, slikts PR prikols nenozīmē, ka jāklapē ciet un jāliedz viņiem eksistēt. Par to miera traucēšanu vēl var pastrīdēties (lūdzu neejat patvaļīgi vadus raut ārā) — fazijs (@fazijs) November 3, 2024

paskaties citus viņu pasākumus – rus music night ik mēnesi šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos ir nekas vairāk kā pozas parādīšana — K. (@bembijs) November 3, 2024

