Ja maksā nodokļus, strādā oficiāli, atbalsti vietējos uzņēmējus, likumus nepārkāp, tad esi labs pilsonis un brīdī, kad nepieciešama palīdzība, tā būs pieejama – maksājam taču nodokļus, bet realitāte ir citādāka. Šodien ar līdzīgā situācijā nokļuvis TV raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš.

“Paradoksāla situācija vienā dienā. Šorīt samaksāju n-tos tūkstošus nodokļos. Pēcpusdienā mazais jāpiesaka pie lora. Kvotas iztērētas, pēc 2 nedēļām varot. Par maksu? Kuru laiku gribēsiet? Loģiski, samaksāšu, nevar gaidīt tik ilgi. Kāpēc izvairās maksāt nodokļus, atgādiniet lūdzu?” viņš jautā sociālajā tīklā X.

Varēji nemaksāt un ārsta vizītes apmaksu ieturēt. Tā arī uzraksti EDS Vidam- bērnam ārsta vizīte no nodokļu naudas, paturu sev.

Aivi, it īpaši bērnu LORi ir vieni no aizņemtākajiem ārstiem puņķu sezonā. Tur neko nevar darīt. Vai tad ģimenes ārsts nevarēja ieteikt ārstēšanu līdz Tu sagaidītu to rindu pēc 2 nedēļām?

