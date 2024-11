Foto. Scanpix/PA/ERIK S. LESSER

"Vai man vienam bija sajūta, ka mūsu ielās sabraukusi visa Rīga?" Marcis neizpratnē par Halovīnu svinētāju pieplūdumu Rīgas mikrorajonā







Kāds vīrietis vārdā Marcis sociālajā tīklošanas vietnē “Facebook” Teikas rajona grupā dalījies ar savām pārdomām par Halovīna svētku svinētāju pieplūdumu Rīgas mikrorajonā. Viņš uzsver, ka pats ir ikgadējs Halovīnu svinētājs un uzskata, ka šie svētki Teikas rajonā vienmēr ir bijuši simpātiski un patīkami. Taču šogad ir bijis manāmi sarūgtināts par lielo cilvēku skaitu, kas Halovīnu vakarā novērots Teikā. Turpinājumā vīrieša publiskotais.

“Sveiki, biedri! Vai marles, zirnekļus, sveces un ķirbjus jau novācāt? Ceru viss kārtībā ar to! Jā, kā nojaušat, Teikas iedzīvotāji, kas briesmīgos amīšu Halovīna svētkus neatbalsta, tālāk var arī nelasīt. Mana vēstule vairāk tēmēta otrai grupai. Pats esmu ilggadējs Halovīna veterāns Teikā. Kā nekā 3 bērni ģimenē.. katrai paaudzei savi svētki. Tai skaitā šobrīd arī mazākajam ķiparam. Neizpalika arī vakardiena… Vēlējos, pāris vārdos, dalīties ar savām pārdomām par piedzīvoto. Uzsveru – šis tikai ir mans personīgais viedoklis! Nevācu parakstus! Neceļu brēku! Neroku ”bedri”! Tikai pārdomas…

Kā jau minēju, Halovīnu Teikā svinu jau 15 gadus. Līdz ar ko, redzu, varu nedaudz spriest un analizēt šī notikuma evolūciju laika gaitā. Vienmēr Halovīns Teikā ir bijis simpātisks un patīkams pasākums. Pateicoties ”klusajam” rajonam, svētki, manuprāt, ir arī bijuši gana ”intīmi”, ja tā drīkst izteikties. Domāju – personīgi tikai Teikas iedzīvotājiem. Savam rajonam, saviem cilvēkiem! Protams, gadu gaitā pasākumam pievienojas jauni Teikas ”spoki” un ”spociņi”, līdz ar ko, dalībnieku skaits lēnām ir audzis… audzis… un audzis… Fine – tas būtu saprotams. BET….

Un tagad par vakardienu! Vai man vienam bija sajūta, ka mūsu ielās bija sabraukusi visa Rīga? Kā 19:00 sāka velties bērnu un pavadošo masas… nezinu.. mums pagalmu gāza riņķī un konču spaiņi iztukšojās stundas laikā!!! Brīžiem veidojās rindas. Brīžiem likās uz ielas notiek kāds spoku pikets! Turklāt, bērni nāk lielā barā – 7, 8 vai 10gb. Uz nākamo gadu būs jāalgo pasākuma vadītājs! Nerunājot nemaz par ātro kredītu saldumu iegādei… Respektīvi, šoreiz sajutu, Halovīns ir zaudējis to īpašo Teikas ”mistērijas” garšu. Tas tiešām pārvēršas par amīšu ”tirdziņu”. Kā jums liekas?

No kurienes vispār tik daudz bērnu pēkšņi?! Tiešām visus iepriekšējos gadus šie bari sēdēja mājās? Cik zinu, ar demogrāfiju valstī ir čābīgi. Gan jau Teika nav izņēmums. Tad kas par lietu? Iespējams, Teikai laba slava, kas aplido ar vien tālākus un tālākus rajonus ap Teiku? Teikas bērns uzaicina draugus no citiem rajoniem? Jā, laikam vajadzēja ”izkratīt sirdi”. Piedošanu, ja iztērējāt pārāk daudz sava laika, šo lasot! Bet, varbūt, ir kāds, kas arī vēlas izteikt savu viedokli? Ko darīt ar Halovīnu Teikā? Nav jau kultūrvēsturisks notikums, kura glābšanai būtu jāvelta milzum daudz laika, resursu un enerģijas, tomēr esmu nedaudz norūpējies.. un aizdomājies.. Kā nekā, mans mazākais spociņš vēl pāris gadus ticēs, ka no viņa baidās… Varbūt viss ir kārtībā! Neko nevajag mainīt! Neko nevajag glābt!

Ja, un, nobeidzot, mazs sludinājums! Pēc aktīvās pasākuma daļas, kamēr iekštelpās pavadīju laiku ar viesiem, kāds no mana pagalma ”aizņēmās” 4 Halovīna sejas maskas – nikns zaķis (balts, pūkains), nikns lācis (brūns, pūkains), melna maska ar degošām, zaļām svītriņām uz mutes un acīm un, grūti pat aprakstīt, tāda velna izdzimuma gumijas maska.. kā skeletgalva ar atsegtām smadzenēm augšpusē, maska ar pagarinājumu uz krūšu daļu ar domu palikt to zem krekla vai jakas. Varbūt kāds pamana ko tamlīdzīgu kur mētājamies…

Jā, protams, pasaule turpinās griezties, ja šos priekšmetus neatgūšu. Es tikai par jauku rajonu un jaukiem svētkiem tajā! Lai mums visiem izdodas!”

Vairāki lietotāji komentējuši vīrieša ierakstu, daloties ar savām pārdomām. Kāda sieviete raksta: “Tas ir brīnišķīgi, ka ir bērni, un ka viņiem patīk Teika!!! Iespējams, mazie teicinieki aicina helovīnēt arī savus draugus no citām apkaimēm. Varētu būt tiesa arī, ka bērnu skaits tieši Teikā pēdējos gados ir pieaudzis, diezgan daudz jaunu daudzdzīvokļu māju saradies, no turienes arī bērni.”

Kāds komentētājs atzīst, ka piedzīvojis tādas pašas pārdomas kā Marcis.

“Man vakar bija identiska sajūta – Teikas noslēgtā daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Kad pajautāju, kur bērni dzīvo, atdzinās, ka nedzīvo šajās mājās. Saprotu, ka māju pagalmos, kur šos svētkus svin, bērni aicina ciemos citus bērnu. Trīs gadu laikā bērnu un konfekšu apjoms katru gadu dubultojas. Pagaidām vēl veru durvis vaļā.”

Savukārt, kāda cita sieviete norāda, ka pēdējos gados novērojusi tendenci, ka bērni cenšas gūt pēc iespējas vairāk saldumu, savā starpā sacenšoties.

“Viss Ir nolaidies līdz līmenim…kurš vairāk ievāc končas. Pagājušo gadu mums aizgāja 7 kg , jo vienkārši nāca klāt un nevis cienājās, bet savā dāvanu maisā izgāž visu spaini. Šogad gāju ik pa laikam papildināt spainīša saturu…konfektes palika pāri”