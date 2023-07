Zinātnieki atraduši “peldošu zeltu” – ap 490 000 eiro vērtu ambras gabalu miruša kašalota vēderā. Dzīvnieks bija izskalots Kanāriju salu krastā. Zinātniekus Kanāriju salā La Palmā pārņēma šoks, kad viņi atklāja gandrīz pusmiljonu eiro vērtu ambras gabalu izskalota kašalota gremošanas sistēmā, raksta dailymail.com.

Dzīvnieka zarnās atrastais 9.5kg smagais ambras gabaliņš tagad ir izlikts pārdošanā. Tā atradējs Antonio Fernandess Rodrigess par ieņēmumiem palīdzēs vulkāna upuriem, kuri no tā salā cieta pirms diviem gadiem.

Ambra ir smaržīga vaskveida viela, kas veidojas kašalotu gremošanas orgānos un kuru izmanto parfimērijā, arī kā kvēpināšanas līdzekli.

Kā secināts, gandrīz 13 metru garais kašalots nomiris no sepses. Pieaugošais paisums un laika apstākļi apgrūtināja analīžu pabeigšanu, taču Rodrigess juta, ka kaut ko atklās.

Jautājums par to, kā rodas šī viela, tika atrisināts tikai tad, kad vaļu medības kļuva plašāk izplatītas – 19. gadsimta sākumā.

Jūras zīdītāji ēd daudz kalmāru un sēpiju, no kurām lielākā daļa ir nesagremojama un izvemta. Bet daļa paliek gremošanas sistēmā un laika gaitā piesaistās vaļa zarnām, veidojot ambru.

Šis “peldošais zelts” dažreiz tiek izvadīts, tāpēc tas lielākoties tiek atrasts peldam jūrā, bet dažreiz, piemēram, kašalotu nāves gadījumā, kā tagad La Palmā, tas izaudzis pārāk liels, pārraujot zarnas un nogalinot vali.

Ja dzīvnieka līķis tiek atrasts, tas var nozīmēt lielus ienākumus kādam laimīgam makšķerniekam vai pludmales apmeklētājam.

Ambra ir lieliski piemērota smaržām, pateicoties tās koksnes aromātam un ambrēna saturam – tas ir spirts bez smaržas, kas var pagarināt šī vai jebkura cita aromāta kalpošanas laiku.

Tomēr ASV, Austrālija un Indija ir aizliegušas peldošā zelta tirdzniecību, lai atturētu kašalotu medības.

