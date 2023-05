VIDEO. Briti sabrauc no plašas apkārtnes, lai uztaisītu selfiju ar beigtu vali. Tas ar steigu jāaizvāc, jo var uzsprāgt Ieteikt







Kāds krastā izskalots, beigts valis atbildīgajām Bridlingtonas pludmales amatpersonām bija ar steigu jāaizvāc, jo tas bija kļuvis par populāru tūristu piesaistes objektu. Jorkšīras Īstraidingas padomei izdevās 17 metru garo dzīvnieku aizvilkt, to nesagriežot gabalos, kā bija plānots sākumā.

30 tonnas smagā spurvaļa līķis, kurš nomira pēc izskalošanas pludmalē Bridlingtonā, tika aizvākts operācijā, kas aprakstīta kā “lielākā šāda veida vaļa likvidēšanas operācija”, ko vietējā padome jebkad ir veikusi.

Padomes darbinieki izmantoja ekskavatorus ar kāpurķēdēm un citu smagumu celšanas aprīkojumu, lai savāktu ķermeni un pārvietotu to uz kravas automašīnu. Operācijas laikā tika slēgti ceļi uz pludmali.

Ap vali tika izvietoti pat apsardze, lai novērstu pūļu piekļūšanu līķim. Tika piesaistīta pat policija, kas koordinēja interesentu kustību – daudzi bija nobraukuši desmitiem kilometru, lai redzētu dzīvnieku un uzņemtu ar to selfijus.

Zoologi joprojām nezina, kas izraisīja nepilngadīgā vaļu tēviņa izmešanos pludmalē. Tiks veikta autopsija, lai noskaidrotu nāves cēloni.

The body of a junior Fin Whale which died after becoming stranded on #Bridlington south beach yesterday, remains on the sand this lunchtime. pic.twitter.com/JxV9cRTnD1 — Michael Billington (@mbillingtonitv) May 3, 2023

Spurvalis ir otrs garākais dzīvnieks pēc zilā vaļa, bet Ziemeļjūras seklajos ūdeņos tie ir reti sastopami, jo tie parasti mīt daudz dziļākos ūdeņos okeānā.

Džons Benets, kurš otrdien bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kurš ieraudzīja iestrēgušo vali, telekanālam ITV sacīja: “Varēja redzēt, ka tas joprojām ir dzīvs, tas joprojām pūta ūdeni no savas mutes, un varēja redzēt, kā aste kustās.

Reizēm pludmalē nokļuvušo vaļu ķermeņus izskalo plūdmaiņas. Bet tad tie kļūst par sabiedrības drošības apdraudējumu, jo ir zināms, ka sadaloties tie eksplodē.

Šādi vaļi arī kļūst par mērķi zagļiem, kuri vēlas gūt labumu no nelegālās tirdzniecības ar aizsargājamo sugu ķermeņa daļām, kā tas notika 2020. gadā. Toreiz vienas nakts laikā tika izņemti žokļa kauli Ziemeļjorkšīras piekrastē izskalotajiem kašalotiem.

30 tonne 17m male fin whale strands last week in Bridlington. Another grey canary. pic.twitter.com/EZKMKRfEbO — Angela Cockayne (@angela_cockayne) May 10, 2023

Not something I ever thought I’d see in Bridlington. A 52ft fin whale stranded on the beach! Unfortunately too large to try refloat & lost its life not long after this. pic.twitter.com/uHsL3DhPLW — 🐵sockmonkeysteph 🐵 (@StephJS) May 2, 2023

Bridlington whale is on the move pic.twitter.com/1Kw3nz49Q0 — MR_Sneekyhen (@Sneekyhen2) May 5, 2023

A 39-foot fin #whale died in shallow water in the North Sea by Bridlington beach Tuesday. It is uncommon for fin whales – the second largest species in the world – to be in the North Sea, marine experts suggesting it could have been suffering from malnutrition or disease.🙁 pic.twitter.com/dv6oR4JWhf — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) May 3, 2023