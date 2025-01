Režisors Gints Zilbalodis (centrā) kopā ar producentiem Ronu Diānsu (Francija) un Matīsu Kažu (Latvija) priecājas par Latvijas kino vēsturē vēl nebijušo panākumu – “Zelta globusa” balvu par labāko animācijas filmu. Foto: ZUMA PRESS/SCANPIX

Pelnīti! Noskaidrots, cik lielu naudas balvu valdība piešķirs animācijas filmas "Straume" komandai par "Zelta globusa" apbalvojuma iegūšanu







Valdība animācijas filmas “Straume” komandai par “Zelta globusa” apbalvojuma iegūšanu piešķirs 300 000 eiro, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Līdztekus papildu 150 000 eiro tiks piešķirti filmas mārketinga vajadzībām.

Kā norādīja Siliņa, filma ir arī liela reklāma Latvijai, tās kino jomas profesionāļiem.

Savukārt kultūras ministre Agnese Lāce (P) norādīja, ka sanāksmē visi bijuši vienisprātis, ka saredz animācijas filmu nozares izaugsmi arī turpmāk, taču Kultūras ministrija (KM) nāks ar savu redzējumu par to, kā papildu finansējums filmu nozarei, tieši animācijas filmu izstrādei, varētu tikts piešķirts un izlietots. Par to tikšot turpinātas arī sarunas ar partneriem.

Kā aģentūru LETA informēja KM, Ministru kabineta (MK) naudas balva, kas tiks piešķirta filmas “Straume” komandai, ir līdzvērtīga tai, ko saņem sportisti par augstiem sasniegumiem starptautiskā līmenī.

Finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

300 000 eiro tiks piešķirti filmas autoriem – režisoram Gintam Zilbalodim, producentam Matīsam Kažam, komponistam Rihardam Zaļupem un filmu studija “Dream Well Studio” komandai.

Savukārt 150 000 eiro finansējumu piešķirs filmu nozares starptautiskā mārketinga izdevumiem. Kā norāda KM, filmai “Straume” pastāvīgi jānodrošina finansējums starptautiskā mārketinga izdevumu segšanai, kā arī, lai Latvijas filmas spētu rezonēt starptautiski, pieteiktos starptautiskai izvērtēšanai, festivāliem, kā arī, lai atrastu veiksmīgus kopprodukcijas partnerus un izplatītājus, ir nepieciešams veikt starptautiskās dalības maksas filmu tirgos un filmu projektu attīstības kursos un citos starptautiskā mārketinga izdevumus.

KM norāda, ka Latvijas atbalsts filmu veidošanai, salīdzinājumā ar Baltijas kaimiņvalstīm, nav konkurētspējīgs: 2024.gadā valsts budžeta finansējums kino industrijai Igaunijā sasniedza 19 717 363 eiro, Lietuvā – 10 053 000 eiro, kamēr Latvijā -tikai 8 468 807 eiro.

Jau vēstīts, “Straume” ir ieguvusi vairākas starptautiskas atzinības, bet šāds apbalvojums Latvijai nav bijis, tāpēc tāds sasniegums ir pelnījis kopīgu valdības novērtējumu, akcentēja premjere.

Kā ziņots, ASV Beverlihilsā svētdien “Zelta globusu” balvu ceremonijā ar labākās animācijas filmas balvu godalgota latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma “Straume”.

Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas – “Inside Out 2”, “Moana 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” un “The Wild Robot”.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.