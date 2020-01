Pensijas uzkrājuma mantošana: pirmajās dienās jau simtiem pieteikumumu

Ilustratīvs foto Foto: Shutterstock

Pensiju sistēmas otrā līmeņa uzkrājuma mantošanai gada pirmajās dienās pieteikušies 800 cilvēki, intervijā Latvijas Radio pastāstīja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) direktore Inese Šmitiņa.

Iespēja pieteikties šī uzkrājuma mantošanai ir vairāk nekā miljonam cilvēku, viņa uzsvēra.

Kā vēstīts, no šī gada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties mantot otrā līmeņa pensijas, bet, ja izvēle netiks izdarīta, uzkrājums tā veicēja nāves gadījumā tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties, vai pensiju otrā līmeņa uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas personas pensiju otrā līmeņa kapitālam vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Izvēli var izdarīt cilvēki, kuri vēl nav pieprasījuši vecuma pensiju, tādējādi nosakot, kā tiks izmantots viņa pensiju otrajā līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Šmitiņa iepriekš norādīja, ka pašlaik lielākajai daļa jeb 79% iedzīvotāju uzkrājumi otrā līmeņa pensiju fondā ir zem 5000 eiro.

Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju otrā līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% – no 2000 līdz 5000 eiro, 16% – no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% – vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.

Pārliecināties par to, vai persona ir otrā pensiju līmeņa dalībnieks, kā arī uzzināt uzkrājuma apmēru un izdarīt izvēli var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “www.latvija.lv” vai VSAA filiālēs.