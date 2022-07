Augu aizsardzības līdzekļi mazdārziņam – vai tiešām nepieciešams tos lietot?

Foto: Shutterstock

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kādus mēslošanas un aizsardzības līdzekļus drīkst izmantot dārzā, lai nekaitētu akas ūdenim? Aka ir tuvu dārzam” – jautā Natālija Jelgavas novadā.

“Mūsdienās minerālmēslu ražotāji domā par to, lai mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi būtu pēc iespējas videi draudzīgāki. Mazdārziņu mēslošanai pieejamie minerālmēsli vairums ir jau ražošanas procesā atbrīvoti no vielām, piemēram, smagajiem metāliem, kas ir kaitīgas videi. Bieži vien minerālmēsliem ir pievienoti inhibitori – vielas, kas kavē kādas ķīmiskas reakcijas norisi vai nomāc fizioloģisku norisi, kas pasargā no barības vielu izskalošanās.

Ja mēslošanas līdzekļus lieto instrukcijās norādītajās devās un laikos, vides piesārņošanai nevajadzētu notikt, stāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde-Sniedze.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

Speciāliste iesaka pirms augu aizsardzības līdzekļu lietošanas izvērtēt, vai nepieciešams tos lietot. Primārais ir nodrošināt augu normālu augšanu un attīstību – jo augs ir veselīgāks, jo tam lielāka iespēja cīnīties ar kaitīgajiem organismiem. Ja tomēr parādījušies kaitīgie organismi, sākotnēji jāizvērtē to postīgums un jāmēģina lietot bioloģiskos līdzekļus, kas ir videi draudzīgi. Ja tomēr jālieto ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, vienmēr jāizlasa lietošanas instrukcija, tajā ir norādīts, cik tuvu ūdens ņemšanas vietām tos drīkst lietot.

Augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai pret tiem kaitīgajiem organismiem un tiem kultūraugiem, kas norādīti instrukcijās, un jāievēro lietošanas laiki, kultūraugu attīstības stadija un devas.

Līdzekļu saraksts un reģistrācijas klases

Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Dace Ūdre skaidro, ka Latvijā var izmantot tos augu aizsardzības līdzekļus, kas reģistrēti Latvijas augu aizsardzības līdzekļu sarakstā, kas atrodams dienesta mājaslapā: vaad.gov.lv, sadaļā Noderīgi • Reģistri • Augu aizsardzības līdzekļu saraksts.

Augu aizsardzības līdzekļi tiek reģistrēti klasēs – 2. reģistrācijas klasē reģistrētos līdzekļus drīkst izmantot tikai profesionālie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji, kas izgājuši apmācību kursu, nokārojuši pārbaudījumu un saņēmuši apliecību. Savukārt 3. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties bez apliecības jebkurš, arī mazdārziņa īpašnieks.

Katram augu aizsardzības līdzeklim marķējumā norādītas drošības prasības, kas jāievēro, lietojot līdzekli, to skaitā aizsargjoslas no ūdens objektiem vai blakusteritorijas. Marķējumā noteikti droši attālumi, un tas sagatavots, balstoties uz zinātnieku izstrādātajiem pētījumiem par augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu ietekmi uz produktu patērētājiem un apkārtējo vidi.