Āfrikas zvēru fotogrāfijas, bildētas pa mašīnas logu Botsvānā

Pēteris Apinis, ārsts

Pēteris Apinis dalās ar iespaidiem un fotogrāfijām no Āfrikas: “Zvēri no mašīnām nebaidās – gan zilonim, gan antilopei, gan lauvai var piebraukt 5–10 metru tuvumā”

Botsvāna ir viena no bagātākajām valstīm Āfrikā, kurā ir lielas dimanta raktuves, bet demokrātiska valsts iekārta. Valsts par dimantiem gādātos līdzekļus iegulda bērnu obligātajā izglītībā, ceļu būvē un dabas aizsardzībā. No valsts, kuras teritorija ir lielāka nekā Francijas vai Spānijas, 38% atdoti rezervātiem vai nacionālajiem parkiem. Botsvānā ir lielākā Āfrikas ziloņu un zebru populācija pasaulē. Degunradži Botsvānā bija pilnībā no malu medniekiem iznīdēti pagājušā gadsimta 80. gados, tagad tiek reintroducēti, vienlaikus apkarojot malu medniekus.

Botsvānu galvenokārt klāj pustuksnesis, kurā aug blīvs un dzelkšņains krūmājs. Sausajā gadalaikā krūmi ir bez lapām, kupla zāle zaļo tikai upju vai ezeru tuvumā. Zaļas visur paceļas akācijas. Lietus periodā no decembra līdz martam viss saplaukst un sazaļo.

Pārvietošanās pa dabas parku ceļiem ir iespējama tikai ar 4×4 piedziņu, ceļi ir bieza putekļainu smilšu masa. Labākais safari pasaulē, bet braukšana nav viegla un iespējas smiltīs iestigt – lielas.

Zvēri no mašīnām nebaidās – gan zilonim, gan antilopei, gan lauvai var piebraukt līdz 5–10 metriem un droši caur logu fotografēt. Var ar zvēriem parunāties, un zilonis klausās tikpat ieinteresēti kā labradors.

Vissmieklīgāk ir fotografēt leopardu, jo tas ir nakts zvērs, kas dienā guļ kokā. Kad šo koku atrod reindžeri, tie pastāsta gidiem. Tad nu pie koka no visām pusēm sabrauc visu veidu Āfrikas zvēru skatītāji. Pats leopards nav labi redzams koku staklē, tikai lielā kaķa aste dusmīgi kustas.

Arī lauvas atrodamas pēc mašīnu koncentrācijas. Liels lauvu bars bija sapulcējies pie beigta ziloņa, labi paēduši, gulēja ēnā.

Pilnīgi noteikti pašam pie stūres ir daudz vairāk vērojumu nekā sēžot tūristu mašīnā, pie tam nav jārij tuksneša smiltis, vējam tās gaisā paceļot. Var arī izkāpt ārā no mašīnas, ja nu ļoti gribas ar antilopi vai žirafi komunicēt. Izkāpu ārā arī pie nīlzirgiem, jo ar mašīnu baidījos tuvāk ūdenim braukt.

Bildes fotografētas ar Tamron 1.8-400 objektīvu šā gada septembra beigas un oktobra pirmajās dienās. Gan ziloņi, gan žirafes, gan dažādi putni kadros iemaldījās simtiem reižu.

8 dienās nobraucu vairāk par 3000 km. Botsvānā bijām divatā ar sievu, nomāju Toyota Hilux. Tā kā simtiem ļaužu (katru dienu!) no visas pasaules, valsts galvaspilsētas Gabarones lidostā nomā tieši šo mašīnu, noma ir salīdzinoši lēta. Tūristi (nereti vecāka gadagājuma pāri) nakšņo teltīs kempingos, jo viesnīcas ir tiešām dārgas. Ēšana garda, alus slikts, ūdeni ieteicams dzert no pudelēm dīzeļdegviela apmēram 1 eiro litrā. Pilnīgi droša valsts, patīkami un draudzīgi cilvēki. Neticami interesants brauciens.