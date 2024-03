FOTO. Tenerife – viens no latviešu iecienītākajiem tūrisma galamērķiem. Kādi tam ir iemesli? Linda Tunte

Ieteikt







Šī ziema man kaut kā šķita gara, tāpēc kopā ar ģimeni nolēmām to nedaudz saīsināt, dodoties nedēļu garā ceļojumā uz Tenerifi.

Reklāma Reklāma

Iepriekš nebija gadījies tur būt, tāpēc devos gatava izbaudīt un ieraudzīt visu šīs Kanāriju salas skaistumu.

Un tas izdevās! Veselu nedēļu pabūt aptuveni +25 grādu siltumā, ieraudzīt netipiskas ainavas, izbaudīt labus ēdienus, būt kopā ar savējiem un pavisam aizmirsties. Tenerifē tas viss ir iespējams. Un nespēju atturēties, par to nepastāstot arī jums.

Lidojums nav no īsākajiem, bet nav arī no garākajiem. Aptuveni 6 stundas, kas turpceļā paiet pavisam nemanot, lielisko piedzīvojumu gaidot. Ja mākoņu nav daudz, iespējams no augšas patiesi izbaudīt skatu uz Itālijas un Šveices kalnu virsotnēm, kad tā vien gribas pielipt lidmašīnas logam, mēģinot lejā saskatīt slēpotājus.

Parasti ceļojumu stāstu lasītājus interesē cenas. Viss, kā jau allaž, atkarīgs no vēlmēm un iespējām. Lidojuma biļete vienai personai, meklējot izdevīgākos piedāvājumus, izmaksāja 399 eiro, bet no paziņām dzirdu, ka var izdoties noķert arī izdevīgākus piedāvājumus. Arī naktsmītņu cenas ir dažādas, mēs, 4 cilvēku ģimene, apmetāmies viesnīcā, kur viena nakts (ieskaitot brokastis) izmaksāja ap 200 eiro. Tas bija pavisam tuvu okeānam, pieļauju, ka nedaudz tālāk arī cenas ir demokrātiskākas.

Braucu ar sajūtu, ka Tenerifē viss būs visai dārgi, taču tā nebija. Ēdiens vietējās kafejnīcās maksāja aptuveni tikpat, cik maksātu vidēji ēstuvēs Latvijā. Varēja atrast arī krietni ekonomiskākus variantus, kas nekādi nelika vilties garšās.

Pārsteidza apģērbu cenas. Iespējams, tāpēc, ka daudzu veikalu skatlogos rotājās izpārdošanas paziņojumi, bet vasarīgu apģērbu šobrīd (ceļojām februāra beigās) varēja iegādāties par pavisam draudzīgām cenām, arī izvēloties labas kvalitātes zīmolus.

Tenerifē viss ir orientēts uz tūrismu, tāpēc mazulietiņ nogurām no nemitīgajiem aicinājumiem nākt iekšā konkrētajā kafejnīcā, pirkties veikalā utt. Bet tas viss jau pie lietas. Labs uzņēmējs iespējas izmanto maksimāli.

Turpinājumā, šķirot uz sāniem, uzskaitīju vairākas lietas, kuru dēļ ir vērts doties uz Tenerifi, jo īpaši ziemā.