Pēteris Apinis: Nepatiesas ziņas veselības aprūpē nozīmē cilvēku nāvi







Pēteris Apinis, ārsts

Par maldu ziņām banku, finanšu, pasta sektorā lasām vai ikdienas. Žurnālistiem un ziņu aģentūrām tas šķiet aktuāli. Par medicīnas maldu ziņām raksta reti, kaut tās nozīmē cilvēka dzīvības apdraudējumu.

Iedomājieties – cilvēks interneta sociālajā tīklā izlasa maldu ziņu ar ievērojama profesora attēlu, un šajā informācijā profesors it kā iesaka atteikties no visiem medikamentiem pret asinsspiedienu vai holesterīnu, bet lietot kaut kādu brīnumlīdzekli – uztura bagātinātāju, ar kuru dažās nedēļās visas veselības problēmas būšot atrisinātas.

Pat ja desmitā daļa no “Facebook” vecāka gadagājuma lasītājiem, hroniskiem slimniekiem šai maldu informācijai notic, viņiem dzīves ilgums tiek saīsināts, infarkts un insults pietuvināts, un arī nāve – pietuvināta.

Medicīnas maldu informācija sociālajos tīklos ir baisa nelaime, kas ir vērsta uz mums nezināmu, ārvalstīs dzīvojošu blēžu peļņu, kā arī mūsu iedzīvotāju slimībām un ciešanām.

Medicīnas melu ziņas pandēmijas kontekstā

Latvijā par medicīnas melu ziņām raksta maz, bet diskutē tikai tad, ja kāda ārsta viedoklis nesaskan ar ministra vai valdības viedokli. Pandēmijas laikā, kad Kariņš un Pavļuts no galvas iemācījās mantru “maskas, 2 metri, ziepes, mājsēde”, par viltus ziņām tika atzīta jebkura cita atziņa.

Kā ķēdes suņi Re:Baltica un viņu draugi norēja visus, kas mēģināja paust, piemēram, informāciju, ka hronisku slimību ārstēšana pandēmijas laikā ir daudzkārt svarīgāka, jo no Covid–19 vairāk mirst hipertonijas, hiperholesterinēmijas vai cukura diabēta pacienti ar lieku svaru un mazkustību. Interesanti, ka pandēmijas laikā sociālajos tīklos uzplauka dažādu uztura bagātinātāju un medikamentu reklāma, proti – tādu līdzekļu reklāma, kas varbūt pasargā vai ārstē no Covid–19; dažkārt pie šīm reklāmām bija manāmi mūsu ievērojamāko infektologu attēli, bet es šiem spamiem uzmanību nepievērsu.

2022. gada otrajā pusē “Facebook” parādījās jaunas, agresīvas reklāmas – uzturbagātinātājiem, kuri it kā ārstē no hipertonijas, pārlieka holesterīna līmeņa, cukura diabēta, artrīta, acu slimībām un daudzām citām patoloģijām, un šīm reklāmām bija pievienoti profesoru Andreja Ērgļa, Viļņa Dzērves, Kārļa Trušinska, Andra Skrides, Romāna Lāča, Jāņa Eglīša attēli.

Vai Jūs esat manījuši, ka Re:Baltica ar visu savu degsmi mestos šīs maldu ziņas apstrīdēt? Vai varbūt Re:Baltica kā Latvijas “Facebook” uzraugs šīs ziņas izravē no sociālā tīkla?

Par melīgu informāciju kardioloģijā

Visvairāk maldu ziņās izmantots tiek profesora Andreja Ērgļa vārds un attēli. Dažas no tām ir manas fotogrāfijas. Andrejs Ērglis šobrīd ir populārākais ārsts Latvijā, kurš bieži redzams kā eksperts televīzijā un radio, presē un portālos.

Andreja Ērgļa vārdam piemīt maģisks spēks, gluži kā savulaik viņa vectēva Paula Stradiņa teiktajam vārdam, vai dažus desmit gadus atpakaļ – profesora Ilmāra Lazovska vai Viktora Kalnbērza vārdam; vienkārši – tauta profesoram Ērglim uzticas.

Viņš ir ne tikai visvairāk publicētais latviešu zinātnieks pasaules citējamajā zinātniskajā literatūrā, bet arī tautas ārsts, kurš gadiem ieguldījis spēkus, lai mācītu ļaudis pārbaudīt holesterīna līmeni un lietot statīnus (šobrīd jau moderno statīnu-ezetimība kombināciju), mācījis lietot perorālos antikoagulantus pacientiem ar aritmiju, mācījis sekot līdzi asinsspiedienam un lietot medikamentus – lai arteriālais asinsspiediens būtu robežās līdz 130 mmHg.

Diemžēl kardioloģija nereti nozīmē – nozīmētais medikaments vai medikamentu kombinācija turpmāk būs jālieto visu atlikušo mūžu, un tas jāveic paralēli fiziskām kustībām, veselīgai ēdmaņai un smēķēšanas atmešanai. Bet iepriekšminētais –atlikušais mūžs profesora Ērgļa pacientiem nereti nozīmē divdesmit – trīsdesmit gadus, kurus tad nu būs jālieto kardiologa vai ģimenes ārsta izrakstīti medikamenti.

Un te pēkšņi – “Facebook” parādās profesora Andreja Ērgļa attēli ar pierakstiem: „Prof. Andrejs Ērglis: Troksnis un zvana galvā – tas ir insulta sākums! Pirms trauks pārplīst, steidzami izdzeriet stipru dzērienu,” „Prof. Andrejs Ērglis: Pensionāri, iztīriet asinsvadus mājās! No rīta iznāks 2 kg trombi,” Kardiologs „Neiznīciniet sirdi ar ķīmiju, ja spiediens ir virs 140/77, tad ēdiet rūgtu…”.

Ļoti līdzīgi, kaut mazākā mērā par lasītāju pievilinātāju kalpo profesora Andra Skrides attēls. Andris ir godājams ārsts, kas daudz konsultē Latvijas laukos, pie kam popularitāti viņam palīdzējuši celt 4 gadi, kurus viņš 13. Saeimā pavadīja Sociālās un darblietu komisijas priekšsēdētāja amatā; viņš tika daudz aicināts uz dažādiem raidījumiem, īpaši Latvijas Radio.

Profesors Skride dzīvē izceļas ar spējām itin vienkāršā valodā paskaidrot sarežģītas lietas (piemēram, plaušu hipertenziju), tādēļ viņa viedoklī ieklausās cilvēki bez medicīnas priekšzināšanām. Bet te nu pēkņi internetā parādās profesora Skrides bilde un aicinājums: „Troksnis galvā un zvani ausīs ir insulta sākums! Pirms asinsvada plīsuma steidzami pievienojiet 1 karoti novārījuma”.

Profesora Kārļa Trušinska attēlam facebookā ticis pielikts paziņojums: “Pietūkums, sāpes un kājas krampji – trīs drošas “netīru” asinsvadu pazīmes. Izdzeriet pusi glāzes, un pa nakti iznāks aptuveni 2 kg recekļu!”. Savukārt profesoram Vilnim Dzērvem, kuru mēs pazīstam kā hipertonijas apkarotāju, profesoram Romānam Lācim, ko mēs pazīstam kā pirmo ķirurgu, kas Latvijā transplantēja sirdi – internetā pie bildes likti vārdi: “Nenogaliniet sirdi ar ķīmiju, ja spiediens ir virs 140/80”.

Un cilvēks jauši vai nejauši nospiež uz šī attēla vai pieraksta, cenšoties saprast – ko man jāzina no profesora it kā paustā.

Teksts, atverot paziņojumu, parasti ir diezgan vienveidīgs visiem kardiologiem – sākumā ir daļēji patiesa informācija par augstu asinsspiedienu, holesterīnu, cukurslimību, bet tad ieteikums atteikties no citām zālēm un lietot brīnumlīdzekli, kas izstrādāts it kā konkrētajam kardiologam līdzdarbojoties. Vēl tekstā tiek apgalvots, ka konkrētais brīnumlīdzeklis nav sastopams aptiekās, jo aptieku tīklos praktiski neesot efektīvu preparātu. Aptiekas pirmām kārtām esot bizness, kas ieinteresēts maksimālā peļņā, bet daudzi ārsti sēžot, pēc būtības – uz algas no farmācijas uzņēmumiem. Turklāt daudzi no viņiem pat nezinot, ka palīdzot pacientam doties uz citu pasauli, kad izrakstot aptiekas medikamentus.

Kas tad ir tie brīnumlīdzekļi, ko šajās reklāmās iesaka “Facebook”, izmantojot godājamu Latvijas ārstu labo vārdu? Kardiologu attēls galvenokārt ir piesaistīts uzturbagātinātāju Cardione – 40 un Tonerin reklamēšanai. Reklāma balstās uz principu – še jums 50% atlaide, maksājiet tikai 39 eiro par kārbiņu. Labas pārliecinošas informācijas par šo uzturbagātinātāju sastāvu nav, jo nav jau tie reģistrēti nevienā zāļu reģistrā; svešvalodās šādu tādu informāciju var atrast. Cardione – 40 satur tiamīnu (B1vitamīnu), omega 3, nātras sakni, viklābeles eļļu, vitamīnu B6 un vitamīnu B12.

Bet ko tik šis preparāts labu nesadarot – normalizējot arteriālo spiedienu, mazinot asinsvadu spazmas, stiprinot asinsvadu sieniņas, stabilizējot cukura līmeni asinīs, uzlabojot holesterīna rādītājus, stiprinot imunitāti, noņemot aizkaitināmību, normalizējot vielmaiņu un atjaunojot erektīlo funkciju. Savukārt Tonerin saturot hromu, C vitamīnu, olīvu lapu ekstraktu un Gymnema Sylvester (pareizi būtu Gymnema sylvestre) ekstraktu. Neuzskaitīšu reklāmā paustās Tonerin labās īpašības, tās ir līdzīgas iepriekšminētajam preparātam.

Pajautāju diviem saviem paziņām – katram no savas Latvijas lielās farmācijas rūpnīcas, cik izmaksātu šāda preparāta ražošana. Viedoklis bija divkārt atšķirīgs, bet abi iekļāvās 15 centos ar piebildi, ka neviens šādu preparātu nepirktu, jo neesot jēgas un pamatojuma.

Vai maldu ziņu internetā ir daudz?

“Facebook” ir metodes – kā pievilināt vienu vai otru informāciju, un šādas metodes sadomāju izmantot. Nolēmu veikt pētījumu – cik daudz šādas pseidoinformācijas konkrētajā sociālajā tīklā klīst. Šķiet, facebooka mākslīgais intelekts ātri uzķēra, ka man kā vecāka gadagājuma cilvēkam vajag piedāvāt visu iespējamo zālēm līdzīgo preparātu reklāmu. Pēdējo nedēļu man katru dienu uzmācas vismaz 5 reklāmas ar profesora Andreja Ērgļa attēlu, vismaz divas ar Andra Skrides attēlu, un vēl vismaz 5 – ar citu populāru latviešu ārstu attēliem, bet vēl kādas desmit – ar izdomātu personāžu attēliem, dažādiem neesošiem „profesoriem ernestiem alslēbeniem, emerihiem ozoliņiem, jāņiem siliņiem etc.”, to varuu apgalvot, jo pietiekami labi pazīstu visus Latvijas medicīnas profesorus.

Manuprāt, ļoti ļauns triks, kas virmo facebooka reklāmās, ir mēģinājums atrunāt 2. tipa diabēta pacientus no metformīna grupas preparātiem, iesakot brīnumlīdzekļus Diabex un Diaform+ (abiem iespējamais sastāvs ir banānu ekstrakts, Tribulus Terrestris ekstrakts, Gymnema sylvestre ekstrakts, Guinklo biloba ekstrakts, kanēļa ekstrakts un astaksantīns). Īpatnēji, ka Austrumu pasaulē ar identisku nosaukumu Diabex populāra ir ajūrvēdas tēja, kas satur džambolana sēklas, emblikas augļus, Pterocarpus marsupinum, ingvera sakni, ardžunas mizu, gumijsveķu aigles mizu, kanēļa mizu, sieramoliņa sēklas, kurkumu. Tātad šajā gadījumā meli ir pat dubultīgi – tiek melots pat ar nosaukumu.

Vismaz pagaidām brīnumlīdzekļus diabēta ārstēšanai facebookā reklamē ar izdomātiem personāžiem, piemēram ar kādu neeksistējošu profesoru Valdi Ozolu.

Patiesībā diabēta slimniekiem šāda reklāma ir patiesi bīstama, jo neārstēts diabēts strauji noved pie sirds un asinsvadu slimībām, nieru mazspējas, kājas gangrēnas, insulta un citām smagām slimībām.

“Facebook” reklāmas balstās uz patikšanu, lasīšanu un pārsūtīšanu

Nācās papētīt – kā ļaudis reaģē uz šīm reklāmām. Pie profesora Andreja Ērgļa attēliem ar visdīvainākajiem paziņojumiem ir ļoti daudz „laiku”, proti, patikšanas zīmju, kā arī ar šīm reklāmām neticami daudz lasītāju dalās. Man par pārsteigumu, starp tiem, kas dalījušies, ir arī ārsti. Varbūt vienkārši dalījušies aiz cieņas pret profesoru?

Reklāmas katru dienu izplata citas mājas lapas, pie kam tās ir starptautiskas .com un .eu lapas, kas itin drīz pazūd. Jādomā, ka reklāmas licēji dzīvo ārzemēs, un labi saprot, ka viņus pieķert un sodīt ir gandrīz vai neiespējami. Šķiet, ka galvenais darbarīks reklāmas izplatītājiem ir Google translate. To, ka teksti paziņojumos ir tulkojumi, vislabāk redzams, ka galvas asinsvadi konsekventi tiek tulkoti kā trauki (šķietami, ka tulkots no krievu vārda сосуд). Vietumis latviešu tekstos saglabājušies lietuviešu vai poļu teksti.

Piezvanīju saviem kolēģiem uz Igauniju – viņi apgalvoja, ka viņiem notiekot nopietna cīņa pret šo melīgo informāciju, un tagad tā kļuvusi ievērojami retāka. Kolēģis no Igaunijas Ārstu biedrības teica, ka mazajām nācijām šo reklāmu piesviežot mākslīgais intelekts, un, viņuprāt, neviens igaunis pie šī projekta roku neesot pielicis.

Man tomēr ir viedoklis, ka kāds latviešu valodas zinātājs, bet medicīnas nepratējs šajā kampaņā darbojas. Pārāk bieži parādās kaut kas stipri nacionāls, piemēram, kādu locītavu smēru it kā iesaka Latgales feldšeris Reinis Bērziņš.

Secinājumi un vēlējumi ministrei Līgai Meņģelsonei

Lielā mērā šis raksts ir veltīts godājamajai jaunajai ministrei Līgai Meņģelsonei un norādi – veselības aprūpe nav tikai nauda un slimnīcu darba organizācija. Veselības aprūpe ir ļoti plaša joma, un ministra rīcība nereti ir ļoti svarīga. Šobrīd Veselības ministrijā nav mediķu, kas saprastu un sajustu plašo problēmu loku. Toties pie melu reklāmām nereti piekabināta Veselības ministrijas zīme ar valsts ģērboni.

Atkopošu iepriekš sacīto:

• nepatiesas ziņas banku sektorā nozīmē izkrāptu naudu, bet nepatiesas ziņas veselības aprūpē nozīmē cilvēku nāvi. Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas uzdevums ir novērst šādu nepatiesu ziņu esamību ne tikai portālos, bet arī sociālajos tīklos. Likums to nosaka;

• nav svarīgākas jomas kā cilvēku ticība izciliem ārstiem, kas savukārt informāciju smeļas ticamā (pasaules zinātnieku pētījumos izanalizētā) informācijā;

• par 80 gadiem vecāku Latvijas iedzīvotāju skaits Latvijā pēdējo 20 gadu laikā pieaudzis 2 reizes. Tas lielā mērā ir Latvijas kardiologu un onkologu nopelns. Mūsu kopējais uzdevums ir turēt godā viņu vārdu un devumu Latvijai, darīt visu, lai mūsu pacienti ticētu mūsu ārstiem;

• medikamentus (un arī uzturbagātinātājus) jāpērk aptiekā, bet ja nu ir vēlme to darīt internetā, tad Latvijā reģistrētas aptiekas internetaptiekā;

• brīnumlīdzekļu nav, pat ja tas ir uzturbagātinātājs, sastāv no dabas preparātiem un vitamīniem. Mūsdienu farmācija ir iemācījusies no katra auga izvilkt vajadzīgo alkoloīdu vai ārstniecisko molekulu; labāk lietot to jau zāļlīdzekļa sastāvā. Ja ir vēlme lietot augu valsts preparātus, tad jālieto tos, ko iesaka fitoterapeiti (piemēram, Cēsu ārsts Arturs Tereško);

• vislabākais uzturbagātinātājs ir pareizs uzturs. Profesore, kardioloģe Iveta Mintāle to ļoti precīzi iesaka sirds slimniekiem – jūras zivis, augļi, dārzeņi, graudaugi, olīveļļa. Manuprāt, vienīgais uzturbagātinātājs, kas Latvijas ziemā lietojams papildus pilnvērtīgam uzturam ir D vitamīns;

• ja kāds jums cenšas iegalvot, ka līdzeklis der pret visu, tad tas lielākoties neder ne pret ko;

• nekad „nelaikojiet” un „nedalieties” ar medikamentiem līdzīgu preparātu vai ārstniecībai līdzīgu metožu reklāmām. Ja nu bez tā nevariet iztikt, palīdziet reklamēt Latvijas medicīnas iestādes un Latvijas speciālistus. Arī uzturbagātinātājus, smēres, ziedes, vitamīnu kompleksus sociālajos tīklos pētiet un ar informāciju dalieties tikai tad, ja vietne reģistrēta Latvijā, nav tulkota ar digitālu tulkošanas funkciju.