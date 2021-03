Publicitātes foto

Pētījums: pandēmijas iespaidā par 35% samazinājies to cilvēku skaits, kas vēlas atteikties no luksus lietām Ieteikt







Mobilo sakaru operatora “Tele2” pētījums par prasmēm, ko cilvēki apguvuši pandēmijas laikā un turpinās arī nākotnē, atklāj, ka gada laikā par 50% palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas arī pēc situācijas normalizēšanās, turpinās iepirkties internetā. Taču būtiski – par 35% – samazinājies to cilvēku skaits, kas būtu gatavi atteikties no luksus lietām. Kopumā 75% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka šī gada laikā ir iemācījušies un apguvuši kādu jaunu lietu.

TOP5 lietas, ko cilvēki apguvuši šī brīža krīzes laikā, ir video konferences zvanu lietošana (31%), iepirkšanās internetā (30%), sportošana mājās (20%), sociālo tīklu lietošanu (18%) un tiešsaistes kursu apmeklēšana (17%).

Salīdzinot ar pandēmijas laiku pavasarī, šobrīd ir dubultojies to iedzīvotāju skaits, kuru apguvuši sociālo tīklu lietošanu, iepirkšanos internetā, kā arī filmu un seriālu straumēšanas platformu abonēšanu. Vienlaikus gada laikā iedzīvotājiem samazinājusies vēlme skatīties koncertus un izrādes digitālajā vidē, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka cilvēki ir noguruši no strādāšanas un mācībām digitālajā vidē un vēlas atpūsties, neizmantojot viedierīces.

“Šī pandēmija ir piespiedusi cilvēkus apgūt daudz ko jauna – gan apgūt jaunas tehnoloģijas, gan mainīt savus ikdienas paradumus. Protams, ka šis laiks ir nesis daudz pārbaudījumu, taču, cenšoties saskatīt pozitīvo, varam redzēt, ka daudzas no šī gada laikā apgūtajām lietām cilvēki ir gatavi arī turpināt nākotnē.

Piemēram, seniori ir daudz labāk apguvuši dažādas modernās tehnoloģijas un viņi ir novērtējuši to sniegto priekšrocību. Ne velti seniori ir tā sabiedrības grupa, kuras vidū interneta patēriņš aug visstraujāk. Savukārt jaunieši daudz vairāk ir apņēmušies gatavot maltīti un sportot mājās,” saka “Tele2” komercdirektors Raivo Rosts.

TOP3 lietas un iemaņas, kuras cilvēki turpinās praktizēt arī pēc krīzes, ir – biežāk iegādāsies preces internetā (32%), aktīvāk izmantos mobilās tehnoloģijas (27%) un vairāk gatavos ēst mājās (20%).Taču būtiski samazinājusies cilvēku apņemšanās atteikties no luksus lietām. Iespējams, tas ir skaidrojams ar sabiedrības pagurumu un vēlmi sevi kaut kādā veidā iepriecināt vai apbalvot.

Interesanti, ka vismazāk savus paradumus gatava mainīt vidējā paaudze vecumā no 30-39 gadiem, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka šī sabiedrības grupa jau pirms pandēmijas daudz aktīvāk izmantoja tehnoloģiju un interneta vides sniegtās iespējas, un viņu ikdiena pandēmijā nav mainījusies tik būtiski kā citām sabiedrības grupām.

Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju viedokli par dzīvi pandēmijas laikā, mobilo sakaru operators “Tele2” veica pētījumu sadarbībā ar “Norstat” šī gada janvāra beigās, un tajā piedalījās 1011 respondenti.