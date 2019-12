Foto: Maria Kolpashchikova/SHUTTERSTOCK

2020.gadā notiks atalgojuma celšana valsts kultūras iestādēs strādājošajiem darbiniekiem, – vērtējot nākamā gada nozīmīgākos notikumus Kultūras ministrijas (KM) pārraudzības jomās, norādīja ministrijā.

Darba algas paaugstinājumu vidēji par 16% piedzīvos ikvienas valsts kultūras iestādes darbinieki, sola KM. Speciālisti par pilnas slodzes darbu turpmāk saņems vismaz 930 eiro mēnesī. Līdz ar to vidējā atalgojuma rādītājs valsts finansētajās kultūras institūcijās pieaugs no 780 eiro līdz 910 eiro mēnesī.

Savukārt mākslinieki, rakstnieki un komponisti – profesionāļi, kas ar savu darbību jau ir devuši ieguldījumu nozares attīstībā – varēs pretendēt uz jaunrades stipendijām Valsts kultūrkapitāla fonda jaunajā mērķprogrammā.

2020.gadā plānots pabeigt Okupācijas muzeja pārbūvi un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, radot arhitektoniski vienotu kompleksu, kas vēstīs par Latvijas tautas represijām okupācijas periodā.

Plānoto un gaidāmo notikumu sarakstā minēta arī Latvijas dalība Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē ar ekspozīciju “It’s not for you! It’s for the building” jeb “Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai”, kuru veidos arhitektu birojs “NRJA”. Venēcijas arhitektūras biennāle norisināsies no 2020.gada 23.maija līdz 29.novembrim.

2020.gadā savu simtgadi svinēs gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, gan arī Dailes teātris. Savukārt trīs Kultūras ministrijas pārziņā esošās augstskolas – Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija un Mūzikas akadēmija – uzsāks kopīgo profesionālo doktora studiju programmu mākslās.

Jaunā gada plānoto un gaidāmo notikumu sarakstā iekļauta arī Valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021. līdz 2027.gadam izstrāde.

2020.gadā pie skatītājiem nonāks vairākas filmas, ieskaitot režisora Viestura Kairiša spēlfilmu “Piļsāta pi upis” jeb “Pilsēta pie upes”, režisores Lailas Pakalniņas spēlfilmu “Spogulī”, režisora Jevgeņija Paškēviča filmu “Ko zina klusā Gerda”, režisores Ilzes Burkovskas – Jakobsen pilnmetrāžas animācijas filmu “Mans mīļākais karš”, režisores Signes Baumanes animācijas filmu “Mans laulību projekts”, režisora Reiņa Kalniņa filmu “Maiņa”, režisora Matīsa Kažas dokumentālo filmu “Klejotāji”, režisores Ievas Ozoliņas dokumentālo filmu “Mana māte – valsts”, režisores Aijas Bley dokumentālo filmu “Inokentijs Mārpls”, režisora Vitālija Manska dokumentālā filma “Gorbačovs. Pēdējais vārds”, kā arī igauņu režisora Jāka Kilmi ģimenes spēlfilmu “Ziemassvētki džungļos”, kas top, sadarbojoties Latvijas “Studijai Lokomotīve” un Igaunijas – “Stellar Films”.

Mediju politikas jomā tiks ieviestas Eiropas Savienības Audiovizuālo mediju pakalpojumu jaunās normas Latvijas tiesiskajā regulējumā, lai tās stātos spēkā jau 2020.gada rudenī. Tāpat Saeimā tiks pieņemts Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums.

Nākamajā gadā izstrādās Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu nākamajam periodam, sākot no 2021.gada un izveidos Mediju politikas konsultatīvā padome, kas pildīs padomdevēja funkciju mediju politikas veidošanā. Tāpat ministrija plāno izstrādāt ilgtspējīgu modeli drukāto abonēto mediju pieejamības veicināšanai.

Savukārt sabiedrības integrācijas jomā nākamgad izstrādās un apstiprinās jaunās Saliedētās un pilsoniski aktīvās sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. līdz 2027.gadam un to ieviešanas rīcības plānu 2021. līdz 2023.gadam.