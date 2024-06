“Pieci tik skatās un vērtē, kā kāds rok grāvi!” Zaržeckis skarbi par politiķiem un birokrātisko aparātu Ieteikt







“Katrs pats ir savas laimes kalējs. Ja kāds domā, ka mūsu laimi izkals tie 100 cilvēki, kas ir Saeimā, tas ir diezgan tuvredzīgi. Kā es pats to sajūtu – no vienas puses esmu nobažījies, no otras puses politiskais svārsts tā ir aizgājis, ka politika atbalsta valsts aparātu tā uzbriešanā, tas ir milzīgi liels.”

Šādi par aktuālo politikā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” izteicās Jānis Zaržeckis, plastikas ķirurgs.

Šobrīd tik ārkārtīgi daudz cilvēku nevis rada pievienoto vērtību un veic reālu darbu, bet daudz ir to, kas uzrauga šos darītājus.

Kaut kādam limitam ir jābūt, kādam pacietības mēram, kad neviens vairs nevarēs to izturēt, nevarēs vairs panest šo slogu, kritisks ir speciālists.

Viņaprāt, tam kaut kad ir jāplīst, taču pagaidām nekas par to neliecinot. “Politiķi tikai sola, ka birokrātiju samazinās, bet nekas jau nenotiek – viens uz otru skatās un vērtē, kā kāds rok grāvi. Un šim cilvēkam ir jānoplena priekš viņiem visiem. Šeit parādās plaisa starp birokrātiem un darītājiem, sabiedrība deformējas.”

No otras puses, saka Zaržcekis, tehnoloģijas šo visu atļauj. Piemēram, kartupeļi – bērnībā bija daudz cilvēku, kas visu apstrādā, apstāda, novāc talkās, bet tagad to visu dienas laikā izdara trakstorists un divas tantes. Un kartupeļu pietiek visiem.

“Daudz kas mainās, un pie visa jāadaptējas, bet jābūt arī balansam!” tā Zaržeckis.