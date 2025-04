Ilustratīvs foto. Foto: Evija Trifanova/LETA

Pieļauj versiju par atsevišķiem E. coli infekcijas uzliesmojumiem ar dažiem produktiem Ieteikt







Sākotnējie mikrobioloģisko izmeklējumu rezultāti var liecināt par dažiem E.coli infekcijas uzliesmojumiem ar dažiem produktiem, iespējams arī kombinētais uzliesmojums, kad viens produkts ir piesārņots ar dažādiem patogēniem, aģentūru LETA informēja Slimību un profilakses kontroles centrā (SPKC).

Centra speciālisti turpina infekcijas epidemioloģisko izmeklēšanu, un iepriekšminētos secinājumus izdarījuši pēc pirmo rezultātu saņemšanas no laboratorijas.

E.coli celmus, kas spēj veidot toksīnus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). SPKC norāda, ka izmeklējumos laboratorijā noteikti divi STEC serotipi (0103 un 026). Šie divi serotipi atrasti inficētajos cilvēkos, kas liecina par dažādiem saslimšanas veidiem. Tāpēc arī pašreizējie secinājumi liek domāt par atsevišķiem uzliesmojumiem vai arī par kombinēto uzliesmojumu, kad viens produkts piesārņots ar dažādiem patogēniem. Pārtikas produktus un nomazgājumus izmeklē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Līdz 2.aprīlim bija reģistrēti 53 saslimušie, tostarp septiņi pieaugušie. Rīgā ir 27 saslimušie, Siguldas novadā – desmit, Ādažu novadā – astoņi, Cēsu novadā un Liepājā – pa trim, Salaspils novadā un Ķekavas novadā – pa diviem, bet Jelgavas, Ropažu un Dienvidkurzemes novados – pa vienam.

Saslimšanas gadījumi reģistrēti 28 izglītības iestādēs – 26 bērnudārzos un divās sākumskolās.

Pašlaik izmeklētas 153 kontaktpersonas, bet kopā noteiktas aptuveni 900 kontaktpersonas izglītības iestādēs un dzīvesvietās.

Šobrīd epidemiologi, virzot gadījumu izmeklēšanu, strādā vairākos virzienos un ir veikti vairāki apjomīgi pasākumi, norāda SPKC.

Speciālisti ir nosūtījuši ieteikumus visām skartajām izglītības iestādēm, veikuši saziņu ar visu inficēto personu ģimenes ārstiem. Tāpat aptaujāti visi saslimušie un bērnu likumiskie pārstāvji, apkopojot un analizējot gūtos rezultātus.

Vienlaikus nodrošināta sazināšanās ar prombūtnē esošo bērnu vecākiem un darbiniekiem un sniegtas rekomendācijas, ja prombūtne saistīta ar infekcijas slimības pazīmēm.

Apmeklētas arī skartās izglītības iestādes, organizēta visu virtuves bloka darbinieku laboratoriskā izmeklēšana, kuras rezultāti vēl tiek apstrādāti. Tiek iegūtas, apkopotas un analizētas ēdienkartes.

SPKC arī informē, ka ir saziņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ekspertiem par īstenotajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem. Sadarbībā ar viņiem tiks aktualizēts algoritms ārstiem, kā rīkoties aizdomu gadījumā par pacienta saslimšanu ar šo infekciju un kā savlaicīgi pamanīt tās komplikāciju – hemolītiski urēmisko sindromu.

Kā aģentūru LETA informēja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), kopumā BKUS kopš infekcijas uzliesmojuma sākuma ar apstiprinātu Šiga toksīnu producējošu E. coli infekciju tikuši stacionēti 28 bērni. No tiem līdz 3.aprīlim izrakstīti 12 bērni, kuru veselības stāvoklis pēc novērošanas perioda ļāva ārstēšanos turpināt ambulatori.

Šobrīd Bērnu slimnīcā ar apstiprinātu zarnu nūjiņas infekciju kopā ārstējās 16 bērni. No tiem 12 ārstējas Infekciju nodaļā, bet četri bērni – Intensīvās terapijas nodaļā.

Jau vēstīts, ka otrdien PVD ir saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus 55 pārtikas produktu paraugiem, kas noņemti pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās iepriekš bija konstatēti saslimšanas gadījumi ar Šiga toksīnu producējošu E. coli infekciju, un nevienā no paraugiem infekcija nav konstatēta.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Latvijā šī infekcija pērn tika reģistrēta 42 gadījumos. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti četri līdz pieci šīs infekcijas gadījumi, norāda SPKC.