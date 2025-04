Bērnu klīniskās universitātes slimnīca. Foto: Ieva Makare/LETA

BKUS par sasirgušajiem ar E. coli infekciju: četru bērnu veselības stāvoklis ir ļoti smags, bet 11 bērniem – vidēji smags







No Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) stacionētajiem bīstamās zarnu nūjiņas infekcijas skartajiem bērniem 11 stāvokli vērtē kā smagu, bet četru – kā ļoti smagu, aģentūru LETA informēja slimnīcā.

Salīdzinoši dienu iepriekš desmit bērnu stāvokli vērtēja kā smagu, bet divu – kā ļoti smagu.

Kopumā BKUS šobrīd ārstējas 22 infekcijas skartie bērni, kas ir par diviem vairāk nekā dienu iepriekš. Infekciju nodaļā ievietoti 18 bērni, bet četri atrodas Intensīvās terapijas nodaļā.

Visi bērni, kuri ārstējas Bērnu slimnīcā, tiek rūpīgi novēroti, uzsver ārstniecības iestādē.

Kopš infekcijas izplatības sākuma no Bērnu slimnīcas izrakstīti vairāki bērni, kuriem bija diagnosticēta Šiga toksīnu producējoša E. coli infekcija, bet veselības stāvoklis pēc novērošanas perioda ļāva ārstēšanos turpināt ambulatori.

Šodien plānots izrakstīt vēl vairākus bērnus, informēja slimnīcā.

Šodien Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) saņemti vēl septiņi paziņojumi par infekcijas gadījumiem bērniem, saslimuši arī vēl divi pieaugušie. Līdz šim kopā reģistrēti 53 saslimušie, tostarp seši pieaugušie. Par saslimšanas gadījumiem ziņots dažādās Rīgas priekšpilsētās, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Cēsu, Dienvidkurzemes, Ropažu, Ķekavas un Jelgavas novados.

Jau vēstīts, ka otrdien Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus 55 pārtikas produktu paraugiem, kas noņemti pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās iepriekš bija konstatēti saslimšanas gadījumi ar Šiga toksīnu producējošu E. coli infekciju jeb zarnu nūjiņas infekciju, un nevienā no paraugiem infekcija nav konstatēta.

SPKC sadarbībā ar PVD turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, aizvien meklējot slimības cēloni. Tāpat SPKC sadarbojas ar skartajām pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem, kuri novēro bērnus ar akūtas zarnu infekcijas simptomiem.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Latvijā šī infekcija pērn tika reģistrēta 42 gadījumos. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti četri līdz pieci šīs infekcijas gadījumi, norāda SPKC.