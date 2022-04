Lai arī cēla mērķa vārdā, jauniešu organizācijai piketam pie “Latvijas gāzes” ēkas bija izdevies pulcēt vien dažus atbalstītājus. Paradoksālā kārtā preses pārstāvju bija pat vairāk nekā sanākušo piketētāju. Foto: Timurs Subhankulovs

Pieprasa atteikties no Krievijas gāzes nekavējoties







Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Protestējot pret Kremļa interešu iespējamo lobiju un pieprasot ātrāku Latvijas atteikšanos no Krievijas energoresursiem, pie AS “Latvijas gāze” administrācijas ēkas protesta akciju vakar rīkoja jaunatnes organizācija “Protests”.

Lai gan valdība konceptuāli vienojās jau no nākamā gada atteikties no Krievijas dabasgāzes un šobrīd Krievijas gāze Inčukalna pazemes krātuvē netiek sūknēta augsto cenu dēļ, Saeima vēl nav noteikusi konkrētu datumu dabasgāzes piegāžu aizliegšanai no Krievijas.

Akcijas rīkotāji uzskata, ka Latvijai maksimāli ātri ir jāpārtrauc importēt enerģiju no Krievijas, jāveic ēku energoefektivitātes uzlabošana un jāpaātrina pāreja uz oglekļa ­neitrālu un atjaunīgu energoresursu izmantošanu.

Protesta rīkotāju izplatītajā paziņojumā apgalvots, ka Latvija katru dienu maksā Krievijai aptuveni miljonu eiro par gāzes piegādēm, bet šo naudu Krievija izmanto, lai turpinātu veikt kara noziegumus un genocīdu Ukrainā un apgādātu okupantu armiju.

Jaunatnes organizācija “Protests” iepriekš piedalījusies arī pret klimata pārmaiņām vērstās akcijās. Biedrība sadarbojas ar politisko partiju “Progresīvie”.