Anastasija Kravčenoka (no kreisās) un Tīna Graudiņa. Foto: EPA/Scanpix/LETA

Pludmales volejbolistēm pietrūka beigu







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka pēc diviem salīdzinoši neveik­smīgiem turnīriem aizvadītās nedēļas nogalē atkal bija zirgā, tiekot līdz medaļu cīņām sacensībās Austrijas pilsētiņā Gštādē.

Profesionālās tūres augstākās kategorijas “Elite 16” sērijas turnīrā Latvijas duets uzvarēja pirmajos četros mačos, tostarp trīs cīņās bija vajadzīgi trīs seti. Gana episka bija ceturtdaļfināla cīņa pret strauji progresējušajām amerikānietēm Tarinu Klotu/Kristenu Nusu, latvietēm izcīnot panākumu ar 2:1 (21:19, 18:21, 20:18).

Pusfinālā pretim nāca šī gada pasaules čempiones Eduarda Lisboa jeb Duda un Ana Patrisija no Brazīlijas. Tur gan bija bez lieliem variantiem, jo īpaši otrajā setā, kad no 7:8 gana ātri bija 7:15, maču zaudējot ar 0:2 (19:21, 12:21). Cīņā par bronzu vēl viena nervus kutinoša neveiksme – 1:2 (20:22, 24:22, 9:15) pret olimpiskajām vicečempionēm Talikvu Klensiju/Mariafi Artačo no Austrālijas.

Arī pērn Gštādē Graudiņa/Kravčenoka palika ceturtās. Gandarījumam kalpo 8000 ASV dolāru liela naudas balva un 900 ranga punkti. Finālā uzvaru izcīnīja Duda/Patrisija, kas pārspēja savas tautietes Karolinu Salgadu/Barbaru Seisašu.

Graudiņai/Kravčenokai cīņa par bronzas medaļām ir klupšanas akmens, jo kopš pērnā gada viņas zaudējušas visās piecās šādās cīņās. Vienīgo reizi pusfinālu izdevās pārvarēt sezonas sākumā “Elite 16” posmā Rosario, kur viņas bija otrās.

Vīru turnīrā negaidīti uzvarēja brālēni Marko un Estevans Grimalti no Čīles.

Nedēļas nogalē Cēsu olimpiskā centra pludmales volejbola laukumos notika arī Latvijas čempionāta trešais posms. Vīriem uzvarēja Edgars Točs/Kristiāns Fokerots, finālā ar 2:0 (21:16, 21:18) pārspējot Artūru Rinkeviču/Kristapu Šmitu. Dāmām labākās bija Anete Namiķe/Līva Ēbere, kuras finālā ar 2:0 (21:19, 21:19) pieveica Varvaru Brailko/Denielu Konstantinovu.